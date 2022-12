Le nuove sfide del Coni 

L’asticella si è alzata parecchio. Il 2022 ha ripetuto la messe di successi dell’anno procedente e lo sport sardo rischia di abituarsi al lusso. Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna e ideale numero uno delle attività sportive di ogni genere nell’Isola, ha le idee chiare anche se ammette che «già quest’anno ero preoccupato perché non credevo possibile restare all’altezza delle tante vittorie del 2021. E invece ne sono arrivate di nuove, altri si sono confermati ed è stato un anno fantastico».

Il quadro dell’annata

Nella sede di viale Bonaria, a pochi metri dalla quella vecchia di via Sonnino e in una palazzina dove anche il Cagliari Calcio ebbe i suoi uffici, fette di panettone e pandoro attendono di essere bagnate da un bicchiere di spumante. Il brindisi con i giornalisti è una garbata occasione per fare il punto sull’anno passato e su quello che verrà. In un pro memoria distribuito dall’ufficio stampa (bella l’idea di avvalersi della collaborazione dell’Ussi, non a caso associazione benemerita del Coni), sono strizzati i successi principali degli atleti sardi nell’anno, le decine di eventi internazionali organizzati nell’Isola con i 20 milioni di contributi dell’assessore regionale al Turismo, ma anche altri dati. Nel 2022 il Coni ha distribuito circa 18 milioni arrivati dall’assessore allo Sport della Regione e i suoi ingegneri certificato bontà e conformità di ben 82 progetti di costruzione o adeguamento di impianti sportivi, per poco meno di 36 milioni di spesa.

I progetti

Proprio l’impiantistica è il settore dove l’Isola deve crescere. Quattro i progetti più importanti, ai quali in Coni guarda con interesse: «Il progetto per il nuovo stadio Sant’Elia sembra pronto, ma i costi sono quasi raddoppiati e adesso mancano 50 milioni», spiega. «Avere uno stadio così ci consentirebbe di ospitare non soltanto gli Europei di calcio nel 2032 ma anche altre manifestazioni». «Lo stadio serve», chiosa, magari anche per fare da sede al Coni, come avviene all’Olimpico di Roma. Restando a Cagliari, si attende il nuovo palasport: «C’è la volontà di costruirlo nell'area del parcheggio Cuore dello stadio, con una capienza di 8.000 posti, grazie al finanziamento del Comune e al contributo di Federvolley e Federazione tennistavolo. Presto ci sarà un incontro con il nuovo ministro Abodi che ha molto a cuore anche l’edilizia scolastica. Nel frattempo proseguiranno i lavori al PalaSerradimigni che sarà riqualificato e portato da 4800 a 6000 posti». Infine il Velodromo di Quartu: «Era abbandonato e sarà ristrutturato. La Federciclismo dice di averne bisogno, magari il Comune ha in mente di utilizzarlo anche per altre attività, oltre al ciclismo».