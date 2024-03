Le nuove rotatorie saranno illuminate da questo venerdì 

Ad Assemini mancano ormai una manciata di giorni al completamento definitivo dell’incrocio tra via Sardegna e via Cagliari con la nuova illuminazione. Oggetto di un importante cantiere conclusosi alcune settimane fa, il crocevia ospita adesso ben due rotatorie già attive e il nuovo tracciato della pista ciclabile, che però sono ancora privi di un’adeguata illuminazione, seppure prevista dal progetto originario.

Il completamento dell’opera ridisegnerà in via definitiva l’incrocio prospiciente la chiesa della Beata Vergine del Carmine.

«L’illuminazione – spiega il sindaco Mario Puddu – è l’ultimo tassello di questi lavori, per la quale l’amministrazione comunale ha lavorato assiduamente nell’ultimo periodo provvedendo alla sua copertura finanziaria. Si sapeva infatti che i fondi del primo cantiere non sarebbero bastati, ragione per cui sarebbe stato necessario un progetto di variante che abbiamo licenziato di recente».

«I pali – aggiunge l’assessora ai lavori pubblici Alessia Meloni– sono già stati posizionati, manca solo il montaggio e il collaudo delle luci: corpi illuminanti a led ad alta efficienza, con una potenza di 1000 watt l’uno: arrivato il materiale nei giorni scorsi, il montaggio è stato assicurato entro venerdì 15».

Ancora poco, chiosa Puddu, e superate tutte le polemiche la cittadinanza «usufruirà di rotonde funzionali: e quando saranno illuminate, anche molto belle».

