Le nuove regole tra Alghero e Olbia. L’appello a Nuoro 

Stop alle key box anche nelle province di Sassari e Nuoro.

Per il Nord Sardegna ci ha pensato la prefetta Grazia La Fauci a inviare l’avviso al sindaco di Alghero con le nuove disposizioni ministeriali per la sicurezza, in vista dell’anno giubilare. Il self check-in, dunque, in uso in tantissime case-vacanze della Riviera del corallo, dovrà sparire: i gestori degli alloggi turistici saranno chiamati a verificare di persona l’identità di chi prende possesso delle chiavi. «È arrivata una lettera dalla Prefettura la settimana scorsa – conferma il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto – e adesso stiamo studiando le formule più efficaci per amplificare il messaggio, anche con l’aiuto delle associazioni di categoria». Già ieri, nel corso di un pomeriggio di formazione per gli operatori turistici algheresi alle prese con le nuove norme che disciplinano il settore dell’accoglienza, l’assessora comunale al Turismo Ornella Piras ha anticipato la novità alla nutrita platea riunita nella sala del Quarter. Venerdì mattina, intanto, è convocata in Prefettura, a Sassari, una riunione per l’ordine e la sicurezza, in vista degli eventi del Capodanno e non è escluso che l’argomento caldo key box possa essere affrontato anche in quella occasione. Ad Alghero, una delle città sarde insieme a Olbia nella top venti nazionale degli alloggi disponibili su Airbnb, sono in parecchi a utilizzare il check-in da remoto, un metodo comodo e utile per i titolari delle strutture, ma che piace anche ai turisti, liberi di arrivare in qualsiasi orario. «Siamo d’accordo sul fatto che l’identificazione dell’ospite debba essere fatta con scrupolo, ma ormai esistono anche altri sistemi molto efficaci e immediati», spiega subito Marco Di Gangi, presidente dell’associazione Domos che riunisce diversi titolari di case-vacanze. «Per esempio – chiede il responsabile dell’organizzazione – perché non usare le nuove tecnologie già utilizzate dalle amministrazioni pubbliche, come lo Spid?».

A Nuoro la questione dell’identificazione dei turisti nella fase di check-in è stato l’argomento al centro dell’ultimo Comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza. La Prefettura ha inviato una circolare a tutti i sindaci – fanno sapere dal capoluogo barbaricino – e anche agli uffici della Camera di commercio per sensibilizzare le strutture al rispetto delle nuove disposizioni previste dal governo.

Ora si attende la risposta da parte degli operatori del settore.

RIPRODUZIONE RISERVATA