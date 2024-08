Le nuove nomine tra enti e sanità Pressing M5S sul Pd 

La politica sarda è tornata dalle ferie senza accordi. Men che meno balneari. Sotto l’ombrellone non si è mosso un dito. Il pacchetto di nomine di fine estate, tra enti regionali e province passando per la sanità, va rifatto da zero. O quasi. Da Palazzo rimbalza la voce che l’intesa pre-ferragostana sia saltata per una serie di veti incrociati.

Passaggio di mano

Il piatto delle nomine, in ogni caso, resta ghiotto. A cominciare da Sardegna Ricerche, l’ex Consorzio 21 che cerca un nuovo direttore generale. La scelta spetta all’assessore alla Programmazione, il dem Giuseppe Meloni, ma la presidente Alessandra Todde vuole vedere da vicino cosa si sceglie nell’ente regionale. Circolano due nomi: uno è quello di Luca Galassi, dg uscente al Crp, il Centro regionale di programmazione; l’altro fa il paio con Francesca Murru, ugualmente dirigente di lungo corso. Ma ci sarebbe più di un candidato interno che sta provando a succedere a Giacomina Cadau, la dg facente funzioni.

Enti intermedi

Decisamente più articolata la partita delle province. Dopo la leggina di luglio che ha salvato lo schema a otto del Psd’Az (le due Città metropolitane di Cagliari e Sassari, più la rinascita di Gallura, Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis, nonché la lunga vita di Oristano e Nuoro), il Campo largo si prepara a mandare a casa gli amministratori del centrodestra. Ma per quelli nuovi, a trazione Pd-M5S, l’incarico non sarà lungo: nel 2025 per le Province si andrà al voto, sia che si scelgano elezioni di secondo livello (con sindaci e consiglieri comunali candidati) sia che si opti per il suffragio universale.

Le quote dem

Sulle otto caselle da assegnare, la marcatura tra Pd e M5S resta stretta. Da quando ad aprile è cominciata la legislatura, non si può dire che i dem abbiano agito da primo partito del Campo largo: ciò che gli equilibri interni restituiscono è una maggioranza animata dalle mosse di Todde. Nell’accordo pre-ferragostano, per ora finito su un binario morto, il Pd aveva chiesto di mettere la bandierina a Sassari, con l’ex onorevole-sindaco Gianfranco Ganau, e a Nuoro, con Giuseppe Ciccolini, primo cittadino di Bitti, da sempre vicino al capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Roberto Deriu. Orizzonte Comune ha sollecitato l’imprimatur sul Medio Campidano per indicare l’ex sindaco di Serramanna, Sergio Murgia. Quota dem pure in Gallura, dove Ivana Russu, prima dei non eletti alle Regionali 2024, sembra in pole sull’ex parlamentare Gian Piero Scanu e su Pier Luigi Caria, assessore con Pigliaru.

Gli altri desiderata

Ma Sassari è una casella che piace pure al M5S: l’assessora al Lavoro, Desirè Manca, e il senatore Ettore Licheri puntano su Gavino Arru. Che del parlamentare è un collaboratore e in primavera sembrava dovesse collaborare con Manca. I Cinque Stelle hanno rivendicato pure la scelta dell’amministratore provincia a Oristano, “regno” del consigliere regionale Alessandro Solinas. Il Sud Sardegna interessa invece ad Avs che indicherebbe un altro ex dell’Aula, Eugenio Lai, sindaco di Escolca. Fuori dai giochi – e chissà con quali effetti – sia i Progressisti che Sinistra futura, mentre Uniti per Todde politicamente resta un’estensione del M5S. Per le Province andranno scelti anche tre commissari liquidatori, che portano a undici il numero totale delle nomine.

La sanità

Nelle Asl sarde la difficoltà sarà trovare i dirigenti giusti da mettere al posto giusto, visto che l’assistenza medica e ospedaliera è a un passo dal precipizio. In quest’ottica i Progressisti – attraverso il capogruppo Francesco Agus, da tempo in trincea contro il reclutamento dei medici in affitto – hanno chiesto che almeno al Brotzu, da cui dipende la tenuta del sistema sanitario regionale, venga indicato «il più bravo, a prescindere dalle casacche». Di certo, l’elenco dei papabili esiste già: è l’albo nazionale dei dirigenti, da cui andranno obbligatoriamente pescati i futuri commissari. Otto per le Asl territoriali, due per le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, più l’Areus e il Brotzu appunto (all’Ares, in cima allo schema della gestione, c’è Giuseppe Pintor da metà luglio). I ripescaggi non vengono esclusi: gli attuali dg Paolo Cannas (Nuoro), Angelo Maria Serusi (Oristano) e Andrea Marras (Ogliastra), per esempio, si portano dietro il bollino “bipartisan” e sono considerati buoni anche per la stagione del Campo largo. Meno probabili, per ragioni speculari, le riconferme di Antonio Lorenzo Spano e Flavio Sensi, che a Sassari guidano l’Aou e la Asl 1 rispettivamente. Le riunioni vanno ancora convocate. La carne al fuoco è tanta e non andrà bruciata.

