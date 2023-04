Le nuove frontiere dell’emigrazione  

Dimentichiamo le valigie di cartone: l’emigrazione dei sardi c’è ancora, ma ad andare a cercar fortuna “fuori” sono soprattutto giovani laureati o a un passo da quel traguardo. L’analisi arriva dalla Conferenza internazionale dell’emigrazione sarda, iniziata ieri e che si conclude oggi al Teatro Doglio di Cagliari: un appuntamento organizzato dalla Regione cui partecipano oltre 250 delegati dei circoli dei sardi sparsi per il mondo, assieme a decine di ospiti provenienti da Europa, Sudamerica, Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti.

Le note della banda musicale della Brigata Sassari hanno aperto la prima giornata di lavori, al Doglio. Nel suo saluto, il presidente della Regione, Christian Solinas, ha ricordato che la Conferenza - che non si celebrava da quindici anni - «coincide con le celebrazioni per Sa Die de sa Sardigna». L’assessora al Lavoro, Ada Lai, ha detto che «quindici anni di vuoto hanno creato una frattura tra la Regione e i suoi emigrati

Dunque, l’emigrazione dall’Isola è cambiata parecchio, come hanno ribadito diversi presidenti di Circoli e Federazioni dei circoli sardi in Italia e all’estero. Ora i laureati isolani promuovono la Sardegna nei luoghi in cui si sono trasferiti, diffondendone cultura, storia, enogastronomia e attrattive turistiche. Molti presidenti e delegati si sono emozionati durante i loro discorsi: è successo ad esempio a Marga Tavera, che ha letto il proprio intervento con voce tremante. Suo padre, Cosimo Tavera, era un imprenditore importante in Argentina: «Siamo i sardi che arrivano dalla fine del mondo», ha detto commossa la figlia.

