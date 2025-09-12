Le nuove frontiere della castanicoltura 

La castanicoltura scommette sul futuro grazie alla coesione tra produttori, enti locali e mondo accademico. Il progetto Ric.Ca “Ricerca del valore delle castagne”, promosso dal Gal Barbagia-Mandrolisai, diretto da Claudia Sedda, nell’ambito del Fondo europeo agricolo con 144 mila euro, nei giorni scorsi è stato presentato nel Municipio di Tonara, alla conferenza conclusiva dell’iniziativa avviata nel 2024 col supporto scientifico del Dipartimento di agraria dell’Università di Sassari, nelle aziende di Desulo, Tonara, Belvì, Meana Sardo e Ovodda. Presentati gli studi per contrastare il marciume bruno, dovuto al fungo Gnomoniopsis castaneae, che compromette qualità e conservazione del frutto.

La ricerca

Con sperimentazioni in campo e in laboratorio, il progetto che ha come capofila l’azienda “Paola Pintore” di Desulo ha sviluppato nuovi modelli di gestione dei castagneti e tecniche innovative di conservazione post-raccolta. Sono stati individuati parametri ottimali per prolungare la durata del prodotto, grazie al Tricoderma (batterio antagonista del marciume) al pirodiserbo delle piante, potature, utilizzo di fosfonato di potassio ed elementi naturali come citronato ed eugenolo. Si aggiunge la produzione di pane, dolci, birra alle castagne, grazie a panifici e lavoratori dolciari. «Ben vengano iniziative come Ric.Ca - ha detto il sindaco di Tonara Pierpaolo Sau - consentono di conoscere più da vicino le problematiche del comparto castanicolo e aiutarci a risolverle. Ora abbiamo le chiavi per promuovere una maggiore rete tra produttori». Ciriaco Loddo, tecnico di Laore, ha spiegato: «Il progetto ha dimostrato come la ricerca e l’unione tra produttori possano scrivere una nuova pagina per il comparto castanicolo sardo. L’86% della produzione regionale risiede nei Comuni inseriti in Ric.Ca, ma l’abbandono dei terreni ha contrastato lo sviluppo del settore, che ora può ripartire anche grazie a una legge su cui sta lavorando il Consiglio regionale». Bruno Scanu dell’Università di Sassari ha aggiunto: «Insieme ai castanicoltori siamo giunti alla conclusione che per contrastare il fungo si interviene alla base del problema. Gli esperimenti effettuati sui terreni a fine trattamento hanno dimostrato una netta riduzione del marciume. Ora ci sono gli elementi da cui partire per una nuova pagina del comparto».

RIPRODUZIONE RISERVATA