Le nuove bollicine dai profumi dell’Isola 

Le bollicine sarde sprizzano freschezza da un calice di biodiversità. Un patrimonio viticolo che poche regioni al mondo possono vantare. Alvarega, Arvisionadu, Cuccuau, Granatza. E poi Licronaxu, Pascale e Sinnidanu (Cannonau bianco), giusto per elencarne alcuni, sono i vitigni autoctoni isolani sconosciuti ai più ma con un potenziale unico per la produzione di spumanti moderni ed eleganti. È il progetto Akinas SpinOv – spumanti innovativi ottenuti da vitigni autoctoni, curato da Agris e Sardegne Ricerche.

La svolta

«Il progetto ha permesso di selezionare un gruppo di vitigni autoctoni interessanti, molti individuati in antiche vigne, per la produzione di vini spumanti», spiega Gianni Lovicu, responsabile del settore vitivinicolo di Agris e coordinatore di Akinas. «Varietà con caratteristiche aromatiche quali sentori fruttati e floreali, essenziali alla produzione di questa tipologia di vino richiesto oggi dal mercato». In molti casi si tratta di vitigni “unici” al mondo: al momento infatti non è stata trovata alcuna corrispondenza genetica nelle banche dati di riferimento. Biodiversità, dunque, presenti soltanto in Sardegna. Il progetto, che è stato illustrato in una interessante pubblicazione, ha visto un lavoro sul campo con le vendemmie di tre annate dal 2016 al 2018 ed è poi proseguito con le analisi chimico-sensoriali sino allo scorso anno.

Le novità

«L’obiettivo è stato quello di recuperare e tutelare i vitigni minori/autoctoni della Sardegna e verificare le attitudini enologiche delle varietà. Una volta ottenuti i vini è stata valutata l’ipotesi di produrre spumanti apprezzati dal consumatore moderno», spiega l’enologo Agris Luca Demelas. Sotto esame la capacità di tenuta nel tempo, ovvero la sua "vita di scafale" (shelf-life), dalla produzione al consumo. Gli spumanti ottenuti sono stati rivalutati sensorialmente a distanza di anni, studiandone le caratteristiche organolettiche. E in massima parte - come si evince dal lavoro curato in particolare dall’enologo Agris, Dario Campus - è stato riscontrato che, salvo qualche particolare vitigno, viene riconosciuta a distanza di anni una discreta (e in alcuni casi anche ottima) freschezza oltre alla conferma delle caratteristiche organolettiche. E poi il delicato lavoro sugli aromi e i composti odorosi dei vini (un’analisi affascinante seguita da Giorgia Damasco, Agris) alla scoperta di un universo fatto di note fruttate (mela, pera, agrumi), floreali (acacia, rosa, fiore d’arancia), speziate (pepe) e vegetali (salvia, macchia) o caramellizzate (miele, crosta di pane, affumicato): insomma descrittori di grande attrazione per il mercato e di cui i vitigni minori-autoctoni sardi non sono affatto avari, anzi.

Akinas Spinov segna dunque un cambio di passo sia nel metodo che nella sostanza. E domani a Villasor nella sede Agris si parlerà non solo degli importanti risultati ottenuti dalle micro-spumantizzazioni, ma anche della collaborazione degli enti di ricerca con una ventina di aziende dell’Isola: un progetto-cluster che sarà illustrato nei suoi aspetti di mercato e crescita da Elena Lai (Sardegna Ricerche Settore networking). L’esperta entrerà nel dettaglio della metodologia cluster come modello di rete tra ricerca e impresa, e le sue ricadute economiche.

Assoenologi

«La richiesta di mercato dei vini spumanti è cresciuta molto negli ultimi anni, e con essa anche l’attenzione verso prodotti ottenuti da vitigni tradizionali più strettamente legati al territorio di provenienza. Giusto per fare un esempio, Vermentino, Torbato, Nuragus, Semidano, Cagnulari, Cannonau», dichiara Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna. «Su questa scia, il lavoro di ricerca e sperimentazione portato avanti da Agris appare ancora più utile per la valorizzazione della ricchezza di biodiversità che la Sardegna possiede aprendo interessanti scenari sulle produzioni future».

