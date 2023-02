Le nuove aziende crescono Ottomila aperture nel 2022 

Il Covid sembra definitivamente alle spalle, ma di fronte agli aspiranti imprenditori sardi restano ancora inflazione e l’incertezza internazionale innescata dalla guerra in Ucraina. Ostacoli che non sono comunque bastati a fermare la voglia di inaugurare nuove attività e cavalcare al meglio la ripresa economica attesa entro la prossima estate.

Il clima positivo si subodora anche dai dati delle nuove iscrizioni alle camere di commerciodella Sardegna: 8.151 quelle registrate nel 2022, ben più numerose rispetto alle contemporanee 5.781 chiusure. Il saldo annuale è stato quindi chiuso in positivo di oltre 2.000 realtà, in crescita costante dopo l'anno nero del 2020, confermando i numeri migliori forse dell’ultimo decennio. Ora resta da capire se il caro energia, l’impennata dei costi dei materiali e la stangata sui carburanti incideranno sulla sopravvivenza delle attività.

È comunque quasi impossibile non indicare nelle imprese edili uno dei motori di crescita in Sardegna. Ma non solo. «Dopo il rimbalzo, anche in termini di crescita imprenditoriale, registrato nel 2021, il saldo tra iscrizioni e cessazioni del 2022 è il miglior risultato in valori assoluti e in termini percentuali dal 2011», ha sottolineato il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. «Un terzo del saldo del 2022 si deve alle imprese del Mezzogiorno, aumentate di oltre 17mila unità soprattutto grazie alla spinta delle Costruzioni (che proprio al Sud segnano il tasso di crescita più elevato, +2,61%), e alla ripresa del turismo (+1,76% a fronte di un dato medio del +0,85%)».

