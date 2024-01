Le nozze sono sempre più civili

Le nascite sono al minimo storico, i matrimoni, ma solo quelli civili, in risalita. Nel 2023 le nozze in Comune sono incrementate del 60 per cento. Sono 16, rispetto alle 8 celebrate in chiesa in una popolazione che nonostante il calo demografico generalizzato, resiste attestandosi a quota 11.079. Tuttavia quelle che sono convolate a nozze sono più che altro coppie in età adulta. I giovani non si sposano più: «La penuria di “sì”, laici o religiosi, è la conseguenza di una perdita di senso dell’istituto matrimoniale, per nulla attrattivo nei confronti delle coppie che hanno un legame sentimentale», afferma Gemma Demuro, legale di Lanusei esperta in Diritto di famiglia.

Sedici riti civili nel 2023, numeri analoghi al 2019 e al 2021. Il dato sui riti religiosi è invariato. Solo 3 i matrimoni celebrati a Sant’Andrea. «È cambiato l’approccio al modo di fare coppia», dice Irene Murru, assessore comunale dei Servizi sociali, commentando i numeri scarni delle unioni civili. Nella nostra cittadina - prosegue l’esponente della Giunta Ladu - sono numerose le coppie di fatto. Noi sosteniamo la crescita della popolazione attraverso politiche di sviluppo e di aiuto alle coppie, come il bonus di mille euro per ciascun neonato nel 2023. C’è particolare attenzione all’emergenza abitativa: stiamo individuando delle zone per nuove edificazioni da cedere a canone moderato».

Numeri in picchiata

La diminuita propensione alle nozze è un segno dei tempi. «Si crede poco nell’istituto in sé, preferendo la convivenza, anche perché - puntualizza Gemma Demuro - le coppie di fatto, con la legge Cirinà, sono regolarizzate». I numeri dei matrimoni comunque non mentono: è vero che a Tortolì registrano un incremento, ma è vero che la tendenza del passato è un ricordo sbiadito. «Ci si crede poco come sacramento o come rito civile. Molti matrimoni - conclude Demuro - avvengono tra persone in là con l’età e spesso al secondo o terzo “sì”. Poi le leggi sono cambiate e ora c’è una perfetta equiparazione tra figli nati dentro il matrimonio o fuori».

