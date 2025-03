Le nozze reali, Tempio in festa 

Domenica in maschera ricca di appuntamenti in tutto il Nord Sardegna, il Carnevale impazza ovunque. A Tempio, a partire dalle 15, si festeggia il matrimonio di Re Giorgio e Mannena. La sfilata sarà al completo, con i nove carri in concorso, cinque ospiti e decine di gruppi estemporanei. Ed è assalto a tutti i locali della cittadina gallurese per la maratona danzante che andrà avanti sino all’alba di martedì prossimo. Entra nel vivo oggi anche il carnevale olbiese con la sfilata di carri allegorici organizzato dall'associazione Amici del Carnevale: cinque carri e oltre seicento figuranti a colorare il lungomare, capitanati dalla Cozza mascherata, mascotte dell'edizione 2025, al ritmo della colonna sonora ufficiale (disponibile anche su Spotify). In scena i carri Dragonball, Burattini scatenati 2.0, Super Mario, Red Carpet e L'esercito di ZB oltre ai gruppi a piedi Bevengers, Alice nel paese delle meraviglie e Stitch. La sfilata si chiude in piazza Elena di Gallura con musiche e frittelle e replica martedì grasso con la premiazione dei carri.

Il programma de Lo Carraixali de l’Alguer entra nel vivo oggi pomeriggio alle 15 con l’attesissimo Carnevale delle Borgate, l'evento organizzato dall’associazione Guardia Grande che ha superato il quarto di secolo e che ogni anno attira un pubblico sempre più numeroso per la tradizionale sfilata di carri allegorici. Il programma prevede anche l'esibizione di diversi gruppi folk, tra cui il gruppo etnico culturale Mamutzones de Samugheo, Sos Tintinnatos di Siniscola, Sonaggiaos e s’Urzu di Ortueri e associazione Tumbarinos di Gavoi.

