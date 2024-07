Le novità dal ritiro dei campioni rossoblù 

Prosegue la preparazione del Cagliari in Valle d’Aosta. Alle 19.30 appuntamento quotidiano su Videolina al canale 10 del Digitale Terrestre e in FM Radiolina con “Il Cagliari in diretta estate”. Ecco Alberto Masu in studio e Lele Casini in campo insieme alla squadra per fare il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù durante il ritiro a Chatillon-Saint Vincent, il resoconto sugli allenamenti, gli ultimi movimenti di mercato e la voce di giocatori e staff tecnico. Non mancheranno, come ogni anno, impressioni dei tifosi presenti in ritiro.