“Le notti musicali” coi big della classica  

Con un concerto del chitarrista Cristian Marcia oggi alle 21 nell’auditorium del Conservatorio “G. P. da Palestrina” prende il via “Le notti musicali”, il festival che vede sul palco i grandi maestri della classica in questi giorni in città in qualità di docenti della XXIV Accademia di musica di Cagliari.

Nella prima parte della serata Cristian Marcia suonerà insieme al Meras Notas Ensemble, formazione di chitarristi da lui creata con cui proporrà alcune sue composizioni tratte da Suite Mediterranea/I Quadri di un Ambiente, Is Musicas /“Voyages”, Is Stasonis.

Nella seconda parte della serata il chitarrista sardo sarà sul placo insieme al superbo violinista bulgaro Svetlin Roussev per eseguire la celebre Sonata concertata di Paganini e in Entr’acte di Jaques Ibert per chitarra e violino, a cui farà seguito l’esecuzione della Serenade op.50 di Malcolm Arnold per chitarra e archi, brano che vedrà accanto a Cristian Marcia e Svetlin Rouseev anche i violinisti Marc Danel e Gilles Millet, fondatori del celebre Quartetto Danel, il virtuoso del violoncello Emil Rovner e il quartetto d’archi portoghese Quiron Quartet. A questa formazione è affidata anche la chiusura della serata sulle note del famoso Concerto in re maggiore RV 93 per chitarra e archi di Nicolò Paganini.

Il festival “Le notti musicali” è organizzato dall’associazione Sardegna in musica in collaborazione con il Conservatorio “G. P. Da Palestrina” ed è realizzato con contributo della Regione (assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e assessorato del Turismo, artigianato e commercio), Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari. In collaborazione con il T Hotel.

