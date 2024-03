Le notti in città al lume di candela 

Più che led, candele. Nelle strade cittadine la “rivoluzione dell’illuminazione pubblica”, annunciata oltre 4 mesi fa nella sala del Palazzo degli Scolopi, non solo non è scattata ma sembra lontana dalla partenza. Le parole chiave del nuovo servizio, «Riqualificazione, efficientamento e risparmio con lo sviluppo di servizi in ottica smart city», sono tali: parole. In tante strade è accesa la metà dei punti luce, quelli spenti non vengono riparati, il “taglio” della bolletta per le casse comunali non si sa quando arriverà, gli attraversamenti pedonali restano pericolosamente al buio.

L’intoppo

Il 15 novembre 2023, quando venne presentato il project financing per la gestione dell’illuminazione affidato dal Comune alla Esco city green light, l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete precisò che «I lavori prenderanno avvio non appena sarà approvato il progetto esecutivo». Dopo 4 mesi dal Municipio fanno sapere che tutto tace perché «Siamo in attesa di integrazioni da parte della impresa a seguito della richiesta della Soprintendenza». Malgrado l’intoppo, sino a giovedì 14 dalle casse municipali (dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) sono già stati versati 423mila euro per l’illuminazione.

L’accordo

«Il progetto prevede interventi a carico della Esco city green light per 4 milioni 613mila euro mentre la gestione del servizio, che prevede la copertura anche delle manutenzioni, ha un canone di 800mila euro con una durata di 15 anni - aveva sottolineato il sindaco, Massimiliano Sanna – L’intervento rappresenta un’evoluzione importante nella gestione della pubblica illuminazione che permetterà di conseguire risparmi e migliorare sensibilmente lo standard qualitativo della rete, anche con l’investimento in nuove tecnologie».

A fari spenti

Ora, sorvolando sulle nuove tecnologie, male non sarebbe far funzionare in maniera efficiente quel che c’è. Visto che nelle strade del centro è acceso solo un lampione su due, nelle vie Cagliari a Solferino (le più trafficate) le zone in penombra sono più di quelle illuminate, nelle frazioni si cammina sperando di non cadere in una buca impossibile da notare di notte. «In molte strade qualcosa si vede ma solo grazie alle insegne dei locali o alle case con le luci esterne accese», denuncia Manuela Seu.

Sulla carta

Nel futuro prossimo, che dopo 4 mesi trascorsi sarebbe dovuto essere già oggi, dovrebbero essere sostituiti 5.171 corpi illuminanti con sorgenti led e tutta la rete essere alimentata da fonti rinnovabili «raggiungendo così un risparmio energetico di circa il 35% rispetto alla situazione attuale - annunciava l’assessore all’Energia, Ivano Cuccu – E verranno sostituite 26 lanterne semaforiche con lanterne 100% led». Restano sulla carta anche «I lavori di riqualificazione dell’illuminazione del centro per cui è stata scelta una temperatura di colore più calda rispetto al resto del territorio urbano» così come la «riqualificazione dell'illuminazione architetturale con proiettori Rgb per diversi scenari di colore su Torre San Cristoforo e i Palazzi di Città, Scolopi e Campus Colonna». Per non parlare «degli attraversamenti pedonali semaforizzati, con soluzioni smart per facilitare la mobilità degli ipovedenti». Non pervenuti «i due totem digitali in punti strategici della città per fornire informazioni sulla mobilità, eventi locali e servizi pubblici» e pure «la colonnina di ricarica per dispositivi elettronici con defibrillatore integrato».

Numero verde

È attivo il numero verde 800642120: l’operatore risponde e registra il guasto che i cittadini segnalano. «Ma di operai, a distanza di 5 giorni dalla telefonata, ancora non ne ho visto», dice un residente del centro. Fantasma insomma, come le targhette con i numeri dei pali, utili proprio per segnalare guasti.

