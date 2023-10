Le notti di ZONA al Soho fra basket, hip hop e streetwear 

Si comincia con il profumo della Nba, stasera al Soho di via Newton a Cagliari. Quelli di ZONA, giovani imprenditori della night life cagliaritana, ma non solo, curano l'opening party della stagione autunnale dedicando la serata al basket Nba e agli States in generale, con l'obiettivo di stabilire un legame forte con l'Hip Hop e lo streetwear americano. All’interno del Soho, l’allestimento proietterà il pubblico su un campo di street basket, con muri led, contenuti 3D, giochi di luci, item e riferimenti al mondo Nba per uno show imperdibile. In console il consolidato trio di djs 4AM "Il Professore", Spoli e Tembo, party host e voce MC Garghy, sul palco le ballerine "ZONA Dancers", il miglior break dancer dell'isola Mattia Nippon e la new entry Luca Piras percussionista che con la sua batteria ha già catturato la curiosità del miglior rapper sardo, ovvero Salmo. Il pubblico potrà vincere il titolo di MVP dello show: la miglior foto scattata da Mr Ferrara (fotografo ufficiale di ZONA) verrà scelta e celebrata. A Milano, intanto, sempre a cura di ZONA, la domenica sta volando la discoteca storica Old Fashion, una delle più importanti di Milano, con l’organizzazione cagliaritana.

