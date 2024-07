Le notti delle stelle della consolle 

Dalla pop star della consolle Bob Sinclar alla stella coreana Peggy Gou, da un vecchio leone come Carl Cox all’astro nascente sudafricano Black Coffee. Come da tradizione, è corposa la parata di dee jay (con una solida carriera discografica alle spalle e numerosi successi) di fama internazionale che il Phi Beach di Baja Sardinia propone per la stagione estiva. Un cartellone, per chi ama il genere (e sono numerosissimi) da capogiro.

I tedeschi

Va subito detto che la rassegna si è aperta a giugno già marchiando la propria identità con Claptone, il dj, produttore e discografico tedesco che in consolle cela sempre il suo volto con una maschera dorata da medico della pesta veneziano e che sarà chiamato a dirigere le danze anche il 27 luglio e il 22 agosto. E qui c’è un parallelismo con un altro ospite, ovvero Boris Brejcha, anche lui indossa una maschera carnevalesca, anche lui è tedesco e sarà in cabina di regia il 3 agosto. Mentre Yassine Ben Achour, tunisino trapiantato a Düsseldorf, nome d’arte Loco Dice, sarà l’8 agosto.

I francesi

Questo sabato arriva Valentin Brunel, ovvero Kungs, che farà il bis il 21 agosto. Il 2 agosto è la volta di uno dei dj più quotati della scena mondiale: Martin Solveig e con lui si rafforza la presenza francese che si impone anche il 6 agosto con Hugel, suo il remix di “Bella ciao”. Il 7 e il 19 agosto un nome che non ha bisogno di presentazioni, Bob Sinclar.

I sudafricani

Il 26 luglio è la volta della scena sudafricana (particolarmente attiva in questi anni) con Themba che tornerà anche il 10 agosto e a cui è affidato il finale di stagione il 7 settembre. Una realtà, quella del Sud Africa, che la farà da padrona nuovamente il primo agosto con l’acclamato Black Coffee (Nkosinathi Innocent Maphumulo) che di fatti avrà tutta per sé la cabina di regia anche il 16 agosto.

Gli italiani

Il 4 agosto ecco il performer Jimmy Sax (bis il 24 agosto), il 5 agosto il duo italiano con base a Berlino Tale of Us, Dj Tennis il 20 agosto.

Le ragazze

Forte la presenza delle dj e produttrici: si parte con l’olandese Cincity (19 luglio), il 9 agosto la francese Fiona Kraft, regina delle notti di Ibiza, l’11 agosto la star Peggy Gou (Corea), il 17 agosto la giovane turca Carlita.

Gli inglesi

Apre le danze il 31 luglio Nic Fanciulli. Grande attesa il 13 agosto per Carl Cox (miglior dj mondiale per due anni consecutivi), il 14 agosto Pawsa e Jamie Jones il 18.

Da non sottovalutare il 28 luglio il trio danese di musica elettronica Whomadewho e il 15 agosto il duo di New York The Martinez Brothers. (f. a.)

