Le “Notti del vino” per brindare nei vicoli del centro 

Oristano punta sul vino e chiama a raccolta le eccellenze del territorio. Il Comune ha pubblicato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse in vista della prima edizione di “Le Notti del vino – Calici, vicoli e sapori”, in programma venerdì 31 nel centro storico. L’iniziativa è rivolta a cantine, ristoratori, produttori agroalimentari, consorzi e associazioni con l’obiettivo di costruire un evento condiviso, capace di valorizzare le produzioni locali e rafforzare l’attrattività turistica della città.

La manifestazione rientra nel programma nazionale dell’associazione Città del vino e segna uno dei primi appuntamenti dopo l’adesione di Oristano alla rete. Il calendario prevede un convegno dedicato alla cultura del vino e all’enoturismo, aree per degustazioni e promozione delle produzioni vitivinicole, iniziative culturali e una grande cena all’aperto lungo le vie del centro, con il coinvolgimento dei locali aderenti.

«Le “Notti del vino” rappresentano un’importante occasione per valorizzare il nostro centro e mettere in rete le migliori espressioni del comparto vitivinicolo, agroalimentare e della ristorazione», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna. L’assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen invita invece gli operatori a «costruire un evento partecipato» destinato a diventare un riferimento nella promozione delle eccellenze locali. L’adesione è gratuita.

Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 15, tramite Pec oppure all’ufficio Protocollo del Comune. ( m. g. )

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