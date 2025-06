Le notti da incubo di due bambini raccontate in aula 

«Non volevo sentire più quell’odore e allora mettevo gli asciugamani sotto la porta e nella maniglia. Mi chiudevo nella mia stanza»: una bambina di dieci anni raccontava così, al padre, le sue notti da incubo. E gli stessi racconti li faceva alle assistenti sociali del Comune di Olbia. Le notti con gli spacciatori e la droga a fiumi nella casa della madre e anche il fratellino di sei anni raccontava tutto. L’angoscia e il dolore dei due bambini sono stati descritti in aula a Tempio, davanti alla giudice Caterina Interlandi, nel processo a carico della madre dei piccoli. La donna, 50 anni, olbiese, è accusata di assunzione di droga in presenza dei figli minori, minacce ai piccoli, abbandono dei bambini a casa e rapporti sessuali davanti a loro senza alcuna cautela. Il pm ha portato in aula due uomini, ritenuti testi chiave dell’accusa. I due bambini hanno padri diversi. È stata una udienza drammatica, a porte chiuse, uno dei due uomini è più volte scoppiato in lacrime. I testimoni hanno riferito delle richieste di aiuto che i bambini hanno rivolto disperati, dopo una escalation di episodi. In particolare, la presenza di estranei nell’abitazione e la presunta assunzione di droga di diverse persone. Secondo il pm Alessandro Bosco, che ha citato un coetaneo delle vittime come teste, i piccoli non sono mai stati protetti dalla madre. I bambini sono rappresentati dall’avvocato Marco Petitta.

