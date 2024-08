Le Notti Bianche lasciano il segno: «Grande successo» 

Si confermano un successo le Notti Bianche organizzate dalla Pro Loco Rocce Rosse e dal Comune. L'appuntamento del giovedì sera da anni mantiene inalterato il suo appeal. La lunga passeggiata con le vie Monsignor Virgilio e Corso Umberto tra mercatini negozi e attività aperte sino a tardi, piace a turisti e non. «Tortolì ci crede, è un evento atteso dove si che crea un bel movimento - commenta il presidente della Pro Loco Rocce Rosse, Fabrizio Palmas –. Ad Arbatax la versione ridotta è comunque piaciuta. Stiamo pensando alle novità per il prossimo anno. C'è stato un investimento importante finanziario e logistico del Comune e grazie anche al contributo dei commercianti è un evento riuscito». L'appeal lo conferma anche la grande adesione di hobbisti e artigiani che quest'anno sono stati più numerosi degli scorsi anni. La prossima Notte Bianca si terrà il 5 settembre e l'ultima il 12. In totale dieci. Ad Arbatax sono andate in scena cinque notti marinare nel mese di agosto. «Il bilancio è positivo, siamo partiti per l'inaugurazione del Corso Umberto e siamo felici di averle riproposte anche ad Arbatax – aggiunge l'assessora al Turismo, Rita Cocco. Una bella vetrina per il turismo ma anche un'occasione per i residenti di godere il centro in sicurezza. Per un turista un'opportunità di conoscere anche la nostra cultura e tradizioni». Soddisfatto Carlo Pinna, titolare del ristorante S'Antiga nel Corso Umberto: «Sicuramente un forte impatto visivo perché si crea una bella passeggiata».

