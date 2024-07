Le Notti bianche arrivano fino al mare: cinque date ad Arbatax 

Il giovedì a Tortolì, il venerdì ad Arbatax. Ma se nel primo caso, dall’11 luglio a metà settembre, le Notti bianche saranno una consuetudine nell’arco della stagione turistica, per il borgo marinaro la Pro Loco Rocce Rosse ha pianificato cinque appuntamenti sotto le stelle d’estate: 26 luglio, 2, 9, 16 e 23 agosto. Nella bozza elaborata dal direttivo dell’associazione turistica, presieduta da Fabrizio Palmas, figurano 9 appuntamenti al centro di Tortolì, come di consueto lungo la passerella tra corso Umberto e via Monsignor Virgilio. Per Ferragosto, che cade di giovedì, anziché la consueta notte bianca la Pro Loco propone animazione alternativa con il concerto degli Istentales e di musica anni Novanta. Invero, la rassegna delle notti bianche sarebbe dovuta essere inaugurata dopodomani, ma anche in questo il preambolo alle serate estive, organizzate per sostenere il commercio, avrà una sfumatura variegata. Per l’occasione verrà inaugurata la Festa del gusto, format collaudato che, da qualche anno, fa tappa nella cittadina con sapori e profumi della cucina internazionale. Gli stand resteranno aperti fino a domenica. Per raggiungere gli obiettivi prefissati a primavera è servito un gioco di squadra: hanno contribuito commercianti e Comune. La rassegna delle notti bianche è un attrattore turistico che sostiene (anche) il commercio. «La collaborazione con il Comune è sempre più snella e veloce. Questo rapporto diretto - afferma il presidente della Pro Loco - ci permette di attuare un’organizzazione più efficace e puntuale». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA