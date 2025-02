Le notti all’hotel “Ormus” sui letti di cartone 

Alcuni vanno e vengono, altri sono “fissi”. Il veterano è Gerardo, 63 anni, clochard originario di Salerno. «Vivo per strada da 7 anni», si presenta, «gli ultimi 3 li ho trascorsi qui, nelle gallerie Ormus».

Tra le vie Dante, Salaris e Sant'Alenixedda. «Insieme a me ci sono altre cinque o sei persone, dipende dal periodo, ma gli storici siamo io e un altro “ragazzo”, che però ha problemi di dipendenza. Infatti ogni tanto gli tengo il suo cane». Un pitbull ribattezzato “Truce”, tutt’altro che minaccioso a dispetto del nome. «Mi sono separato dopo 16 anni, prima facevo il muratore e mi occupavo di impermeabilizzazioni, ero bravo e mi piaceva. La mia vita è andata in pezzi dopo la fine del matrimonio».

Il veterano

Gerardo è il “veterano”. «Ho preferito cambiare aria», prosegue, «in Sardegna sono approdato 15 anni fa. Non ho più lavorato e in Campania ho lasciato due figli che non sento mai. Della mia ex moglie so solo che vive a Milano». Di giorno Gerardo se ne sta in piazza Giovanni XXIII. «Chiedo l'elemosina all'uscita dalla messa, non mi vergogno a dirlo. Racimolo una ventina di euro al giorno con cui faccio la spesa al market. Sono poche le persone che mi danno spicci. Una volta, però, una signora mi ha regalato 50 euro!». Non riusciva a crederci. «Ma è un’eccezione, di solito più sono ricchi... più sono tirchi», scherza.

La pizzetta del sabato. Di notte, invece, si accampa sul pavimento gelido delle Gallerie. «Molti usano il cartone, io solo coperte. Mi avvolgo bene e il freddo non lo sento, neanche quando c'è vento. Ormai sono abituato». Gli aiuti non mancano. «La Croce Rossa passa ogni sera, mi porta panino, frutta e succo». Il sabato è speciale. «Mi arriva sempre anche una pizzetta al taglio. Buonissima. La Caritas, invece, passa a trovarci due o tre volte a settimana. Se mi è stato offerto un posto in dormitorio? Sì, ma non ho accettato perché non era singolo. Non voglio dormire con altre persone. In passato mi è capitato e non mi sono trovato bene».

L’interista

«Cagliari ti amo, ma tifo Inter». In via Salaris, a breve distanza, c'è Enrico, 52 anni, nato a Milano. È in piedi davanti alla banca, fronte Teatro Lirico, e tende la mano ai passanti. Non è insistente, i suoi modi sono garbati. «Se mi danno qualcosa bene», sorride, «altrimenti fa niente. Anche lui è stato ospite del “Hotel Ormus”. «Ora vivo a Serdiana da un amico», assicura. Sarà vero? Chi lo sa. Di certo continua a bazzicare tra via Dante e via Salaris. Dice di avere la sindrome di Tourette, di non avere parenti in vita e di essere, salta di palo in frasca, un gran tifoso dell’Inter. «Ma vivo a Cagliari dal 1987 e amo la città e i cagliaritani perché con me sono stati sempre gentili. Alle Ormus ci ho dormito insieme a Gerardo, ma per poco tempo. Una brava persona, ci siamo aiutati a vicenda». Prima aveva una vita normale. «Stavo con i miei genitori, facevo l'elettricista. Poi loro sono morti e io mi sono ammalato. Se mi trovo in difficoltà è solo per motivi economici. Comunque mi riprenderò. Ne sono certo».

Il Comune

Servizi sociali in campo. «Nelle Gallerie Ormus dormono abitualmente due persone con problematiche sociosanitarie», riferisce l’assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini), «sono monitorate dall'Unità di strada della Croce Rossa». E dalle altre realtà del volontariato cittadino. «È stato proposto un inserimento in strutture comunali che però hanno rifiutato. L’obiettivo è proseguire il contatto costante al fine di garantire un posto letto e una presa in carico integrata che consenta loro di emanciparsi dalla condizione di bisogno».

