Le note di “My Way” per l’addio ad Alexei 

Mosca. Prima il braccio di ferro sulla restituzione della salma, poi le difficoltà nel trovare una sala per le esequie e addirittura un carro funebre, ma anche i timori per possibili ritorsioni. Nulla ha potuto fermare le migliaia di persone che si sono radunate nel quartiere periferico di Maryino, a oltre 20 chilometri dal centro di Mosca, per dare l’estremo saluto ad Alexei Navalny, in una piccola chiesa tra anonime torri residenziali anche di 30 piani. Mentre le autorità, nonostante il massiccio schieramento di forze dell’ordine - polizia, Guardia nazionale, reparti speciali Omon -, non hanno fatto nulla per disperdere i seguaci dell’oppositore, nemmeno quando dalla folla si sono levati slogan ostili contro Vladimir Putin. Le note di “My Way” e della colonna sonora di “Terminator 2” - il film preferito di Navalny - hanno accompagnato la sepoltura, alla presenza della madre Lyudmila, del padre Anatoly e di pochi intimi nel cimitero di Borisovskoye dopo una giornata di intense emozioni che ha visto la partecipazione di giovani, ma anche di diversi anziani. «Sono qui perché rappresentava la speranza in un Paese diverso, per me, la mia famiglia, gli amici, anche se ne pagheremo le conseguenze», ha detto una ragazza di 19 anni, Irina, davanti alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio, dove si svolgeva il rito religioso ortodosso, con la bara aperta per l’ultima carezza al defunto.

I fermi

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva avvertito che qualsiasi manifestazione «non autorizzata» sarebbe stata considerata una «violazione della legge». Il raduno ha effettivamente assunto i contorni di una protesta politica, con slogan quali «la Russia sarà libera» e «una Russia senza Putin» che si sono alzati dalla folla. L’ong Ovd-Info ha reso noto che sei persone sono state fermate nella capitale, tra cui un dirigente del partito progressista Yabloko, Andrei Morev, bloccato in metropolitana mentre rientrava dai funerali. Secondo la stessa fonte, 67 persone sono state fermate durante commemorazioni in 16 città russe. I funerali, comunque, non sono stati turbati da incidenti, con le forze dell’ordine che si sono limitate a dirigere l’afflusso dei partecipanti e si sono mostrate collaborative con i moltissimi giornalisti presenti, russi e stranieri. Quando il furgone con la bara di Navalny è uscito dalla chiesa, sono state lanciate decine di mazzi di fiori. Tra questi anche quello dell’incaricato d’affari italiano, Pietro Sferra Carini, che come gli altri diplomatici occidentali ha atteso a lungo e invano di essere ammesso alla cerimonia. Poi, sullo sfondo di un cielo grigio che minacciava neve, una nera colonna di gente si è incamminata lungo il ponte Brateevskij che attraversa la Moscova per raggiungere il cimitero. La folla ha cominciato subito a premere all’entrata, mentre all'interno, a poche decine di metri, era in corso la sepoltura. Dai presenti si sono alzati nuovi slogan, quali “Alexei è il nostro eroe”.

