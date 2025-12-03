Le note di Jimmy Sax per l’anno nuovo 

I nomi dei super ospiti di Capodanno verranno ufficializzati soltanto questa mattina ma alcuni indizi più o meno sfuggiti agli amministratori comunali nelle pagine Facebook (una canzone del caso di Iglesias, l’immagine di un sax a Carbonia) svelano che, le due città minerarie saluteranno il 2025 con le note di Mannarino a Iglesias e di Jimmy Sax a Carbonia.

Il programma

Se a Iglesias tutti gli altri dettagli del programma di Natale e Capodanno saranno svelati in un incontro apposito fissato per sabato 6 dicembre, il programma di Carbonia, invece, può già essere raccontato nel dettaglio. Ecco perché è già possibile dire che il concertone di San Silvestro con Jimmy Sax sarà preceduto, il 30, da uno spettacolo con Umberto Smaila e non si esclude (ma questo è davvero top secret) che la Pro Loco riesca a inserire un terzo big per il 29 dicembre. «Sarà un finale d’anno – anticipa l’assessore al Turismo Michele Stivaletta – preceduto da tanti eventi che avranno come cornice le splendide luci di Natale. Crediamo fortemente in questa offerta: pur consapevoli delle tante emergenze, riteniamo che un piano di rilancio debba includere anche questo tipo di programmazione». Un programma che quest’anno, oltre al Comune e alla Pro Loco, vede in prima linea per l’organizzazione il centro commerciale Carbonia Produce e il Consorzio fieristico sulcitano.

Gli appuntamenti

«I mercatini di Natale, organizzati dal Consorzio - spiega il presidente Mauro De Sanctis - aprono i battenti il 6 dicembre con hobbisti, artigianato e sapori tipici e resteranno in via Manno sino al 6 gennaio con un programma ricchissimo». Per l’inaugurazione di sabato è previsto il Christmas fluo led, la musica del dj Angelo Fraternali con ballerine e effetti luminosi e lo spettacolo delle Girls Fire performers. Domenica il Villaggio di Natale spettacolare e poi ancora appuntamenti nelle giornate successive. Anche il team del ccn Carbonia Produce promette feste indimenticabili, soprattutto ai più piccoli «Dal 20 al 28 dicembre- annuncia il presidente Massimo Fadda – porteremo in città un programma pensato per dare alle famiglie tante occasioni per vivere le feste con serenità e divertimento». Ed ecco quindi che il 20 dicembre si terrà l’Interactive Game tour, il 23 lo spettacolo “Back home” di Elledance, il 26 il Best Christmas a cura di Angel Eventi, il 27 il laser show e poi spazio ai bambini, il 27 dicembre con il Disney Cartoon Dreams, e il 28 con il Villaggio di Natale Gold Teddy.

