Le note dell’antico organo in un album 

“Nuove musiche per un organo antico”: a Orani la musica di una volta diventa attuale con un cd. Nel paese che diede i natali a Costantino Nivola, è stato presentato il cd prodotto con il contributo del Comune di Orani e del Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari e edito dall'etichetta Tactus di Bologna. Un momento che gli oranesi hanno definito «unico e emozionante». A intervenire sono stati il sindaco Marco Ziranu e il vicedirettore del Conservatorio di Cagliari e curatore del progetto, Angelo Castaldo. Ad arricchire il tutto anche gli autori e le autrici dei brani del cd, come Matteo Atzori, André Lorenzatti, Elia

Perinu, Veronica Oppes, Domenico Lavena. Si tratta di un tentativo di rendere immortale un organo del 1732 collocato nella chiesa di San Giovanni Battista. Il tutto è frutto di un lavoro costante tra Comune, Conservatorio e LabOs. Una collaborazione continua, concretizzata anche con una scuola di alta formazione nel piccolo centro dell'entroterra.

«La collaborazione con il Conservatorio di Cagliari è sempre più importante - dice il sindaco Marco Ziranu - manteniamo la promessa di cercare di incentivare la cultura sotto ogni aspetto. Per noi, come amministrazione, comunità e collaboratori è motivo di sviluppo sociale, economico e ovviamente mentale, che abbiamo iniziato con la conservazione e valorizzazione di ciò che già avevamo, come l'organo antico». Il Conservatorio tiene a Orani una scuola di alta formazione, con i propri studenti e professori. L'organo presente a Orani è unico in Sardegna, perfettamente funzionante, e risale al 1732. Da qui l'idea di realizzare un cd a Orani con le musiche scritte dagli studenti e maestri che collaborano con il Conservatorio.

Gli autori hanno trasmesso l'importanza di una musica antica come quella prodotta da un organo Settecentesco, di nicchia, che riesce a trasmettere forti emozioni tutt'oggi nonostante la rarità di utilizzo nel contemporaneo. Per l'occasione, sono state donate delle copie dei cd. «Questa attività di alta formazione del Conservatorio si inserisce all'interno di un percorso ampio, condiviso con il Conservatorio di Cagliari e quest'anno con la facoltà di Architettura di Ferrara (lo scorso anno era toccato a una americana). Ora speriamo di riuscire ad estendere il tutto ad altri tipi di facoltà», conclude il primo cittadino.

