«Le nostre vacanze con i poveri» 

Sono giovanissimi, si dividono tra le attività in oratorio e gli impegni universitari e lavorativi, e hanno dentro un profondo desiderio di donarsi al prossimo. Quattro ragazzi monserratini, parte della loro estate hanno deciso di trascorrerla da missionari al fianco dei più fragili. Sono Beatrice Aresu, 19 anni, Benedetta Secci, 20, Cristiano Puddu e Federico Mancosu, entrambi di 22. Animatori dell’oratorio Maria Ausiliatrice alla scuola Monumento ai Caduti, fanno parte di MissioLab, il cammino di animazione missionaria del Movimento Giovanile Salesiano.

La missione

Ieri hanno ricevuto il mandato con cui hanno accettato la chiamata in missione: le ragazze partiranno domenica prossima per trascorrere tre settimane in Albania, i ragazzi passeranno il mese di agosto in Egitto. «Andremo in un villaggio dove c’è tanta povertà, visiteremo carceri e orfanotrofi e faremo attività in un oratorio-scuola con circa 150 bambini», spiega Beatrice Aresu. «Per le bambine e le ragazze quell’oratorio è l’unico luogo in cui distrarre la mente, non avendo altri momenti di svago nella loro vita», aggiunge Benedetta Secci. «Per i ragazzi è lo stesso, con l’aggiunta che poi a luglio la maggior parte di loro andrà a lavorare».

Le motivazioni

La missione in Egitto è invece più lontana, e per questo i dettagli sono ancora pochi. «Accettando la chiamata ci mettiamo a totale disposizione per tutto ciò che sarà necessario», specifica Cristiano Puddu. «In generale sappiamo che anche noi troveremo povertà, e che saremo a contatto con ragazzi musulmani a cui daremo ripetizioni di italiano per aiutarli a iscriversi all’istituto salesiano l’anno prossimo. Potrebbe essere una svolta per la loro vita». E proprio per questo «sentiamo una responsabilità importante per il futuro di questi ragazzi», chiarisce Federico Mancosu. Un’esperienza che non nasce e muore nelle settimane in cui i giovani saranno via, ma che viene da lontano e sarà testimoniata per sempre. «Facciamo gli animatori dai tempi della prima superiore, ma abbiamo sempre frequentato l’oratorio, quindi stare al servizio degli altri è sempre stato parte della nostra vita», spiega ancora Benedetta, mentre accanto a lei Beatrice aggiunge: «Così, a settembre abbiamo iniziato il percorso, senza sapere come funzionasse ma con grande curiosità».

L’altruismo

Tanti coetanei, con l’ingresso della bella stagione, potrebbero legittimamente sognare il riposo e le giornate al mare. «Donarsi agli altri non dà un tornaconto economico o di gloria personale, ma molto più profondo. Testimoniare quanta felicità può dare un’esperienza del genere può avvicinare anche altre persone. Il mare ad agosto è bello, ma questo mese vale per la vita», dice Cristiano. «La voglia di andare in missione, anche mettendo da parte molte altre cose, nasce dal desiderio di donarsi perché in primis si è ricevuto», ribadisce Federico, «abbiamo sempre vissuto l’oratorio con persone che si sono messe al nostro servizio». Giovani sì, ma già un esempio per tutta la comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA