«Le nostre preghiere per san Salvatore» 

C’è una forza invisibile che spinge il lungo serpentone bianco. Tenace e determinante, per gli uomini scalzi che domani a Cabras ripetono il rito di San Salvatore di Sinis: è quella delle donne che accompagnano a distanza mariti, compagni, figli, nipoti, fratelli e generi. Perché dietro il sacrificio dei 900 curridoris c’è l’incoraggiamento delle loro donne; ci sono parole e gesti segreti, baci all’alba e abbracci all’arrivo.

Le donne

Non possono calpestare quei sentieri sterrati, ma è come se ci fossero anche loro ad accompagnare san Salvatore di corsa da Cabras al villaggio nel cuore del Sinis. Incoraggiano i loro uomini prima del grande sacrificio, preparano il saio che poco dopo si coprirà di polvere, e pregano.

I racconti

Tra i corridori vestiti di banco domani mattina ci saranno anche Cristian, Daniele e Davide Sechi, marito e figli di Valentina Poddi. «Vivo la corsa da moglie e mamma e le emozioni sono tante, come anche le paure - racconta mentre fa provare il saio al figlio Davide - Da sempre c’è il timore di non vederli arrivare perché magari qualcosa è andato storto. Preoccupazione che passa e che si trasforma in tante lacrime quando finalmente riesco anche io a vedere i miei uomini in mezzo a quella folla. Ogni anno penso che san Salvatore per noi è essenziale, che da quel momento protegge tutta la famiglia per un anno intero. Io forse sono tra le poche che non prepara il saio; da sempre si occupa di questo mia mamma, è una sua promessa. Finché riuscirà, sarà lei ad avere questo onore».

Le emozioni

Si prepara al grande giorno anche Jessica Cossu: «Prima di essere moglie di un corridore sono stata figlia. Già da piccola provavo un'emozione incredibile nel vedere mio padre prepararsi per affrontare la lunga corsa: per me era una specie di supereroe. Oggi, da moglie, le emozioni sono cambiate e spesso ho affidato a mio marito, Lucio, le mie richieste, le mie preghiere. Come se attraverso la corsa lui avesse una via preferenziale che gli permetta di arrivare con più facilità. La mattina della corsa è un’emozione continua: la sveglia, la preparazione e la preoccupazione che tutto vada bene». Valeria Meli è la moglie di Paolo Piras: «Le emozioni si sentono giorni prima, da quando apro il cassetto e dopo un anno mi ritrovo tra le mani il saio. È bello sapere che anche quest'anno mio marito correrà ancora».

RIPRODUZIONE RISERVATA