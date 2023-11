«Le nostre preghiere alla Madonnina venuta dal mare» 

Inviata

Santadi. «È approdata nelle coste del Sulcis all’inizio del secolo scorso: era all’interno di un relitto, incredibilmente intatta e asciutta. Nessuno sa da dove arrivasse o a chi fosse destinata: so soltanto che la Madonnina arrivata dal mare ha accompagnato e reso migliore la vita di tante persone di una piccola comunità e sono felice di poterla custodire». Si emoziona ogni volta, Maria Pina Garau, quando racconta questa storia di fede e accompagna le persone che bussano alla porta della sua casa di Santadi per portare un fiore o recitare una preghiera davanti alla Madonnina che ha l’onore di avere in casa da più di dieci anni

La statua

«Un onore e una gioia immensa – racconta – sin da quando la mia famiglia ha deciso che l’avrei potuta portare nella mia casa. Questa Madonnina, con Gesù bambino in braccio, adagiata su una chiesetta di legno, è arrivata all’inizio del ‘900 sulle coste di Teulada e fu ripescata, così ci hanno sempre raccontato gli anziani, da tre persone della frazione di Gemiomus. La portarono a casa, colpite dal fatto che il simulacro, il suo velo, i vestitini di Gesù bambino e un libro custodito all’interno della casetta, fossero incredibilmente asciutti. Lo lessero come un segno, come un dono arrivato dal mare, decisero che avrebbero custodito la Madonnina per sempre». A turno la tenevano nelle rispettive case: «L’ultima ad averla fu mia madre, Maria Musu – spiega Mariuccia Garau, zia di Maria Pina – ricordo la grande devozione della gente di Gemiomus, quando fu aperta una piccola scuola la portarono tra i bambini. All’interno del campanile della piccola chiesetta c’era una campanella: ricordo che la utilizzavano per far bere l’acqua benedetta ai bambini che avevano difficoltà a imparare a parlare. Quando la frazione si svuotò mia madre si trasferì a Santadi Basso e la portò con sè per non abbandonarla». Maria Musu e suo marito l’hanno custodita per più di 50 anni: «Quando è morta mamma – continua Mariuccia – la Madonnina è rimasta più di vent’anni “sola” nella sua casa». Poi si è deciso di vendere l’immobile: «Era crollato il tetto, era in abbandono – spiega Maria Pina – quando siamo entrati era tutto in rovina». Tutto tranne la Madonnina: «Non c’era un granello di polvere né sulla statua né sulla chiesetta. Il velo e i vestititi erano perfetti al contrario di altre stoffe e mobili della casa aggrediti da tarli e tarme. Rimanemmo colpiti, non doveva più stare lì». Una consultazione in famiglia fece cadere la scelta sulla casa di Maria Pina: «Pensarono anche di portarla in Chiesa – racconta la donna – ma sarebbe stata collocata nella stanza dei “santi vecchi”, per noi era impensabile».

Le preghiere

Da allora la Madonnina è in una stanza adornata di fiori al centro del paese: «Un dono immenso che condivido con chiunque voglia venire rivolgerle una preghiera o portarle un fiore – dice Maria Pina con la voce che rivela una grande emozione – non potrei negare a nessuno di affidarsi a lei come ho fatto io quando mio marito si è ammalato gravemente». Il racconto torna indietro di tre anni, quando il terribile incubo Covid è entrato nella sua casa: «Era il 2020, nei mesi in cui questo tremendo virus era totalmente sconosciuto, mio marito lo ha contratto ed è finito intubato in Rianimazione. Non potevamo vederlo, chiamavamo ogni giorno in ospedale e ogni volta arrivavano notizie peggiori. Una mattina una dottoressa mi disse di preparaci al peggio e che potevamo solo pregare». Maria Pina la prese in parola: «Mi inginocchiai davanti alla Madonnina, non so quanto ho pianto e pregato. Non voglio parlare di miracolo ma posso solo dire che mi ha ascoltato perché mio marito è tornato a casa. Da allora la sua foto è accanto alla statuina e non passa giorno senza che le rivolga una preghiera».

