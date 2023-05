«Le nostre idee per il rilancio delle frazioni» 

A dare un valore dell’importanza che rivestiranno gli elettori delle frazioni d’Iglesias in ottica delle prossime elezioni comunali, la testimonianza dell’inizio della campagna elettorale fra i cittadini delle frazioni, da parte di tutte le forze che si contenderanno la guida dell’amministrazione che verrà.

Luigi Biggio

«Assegneremo un assessorato che si occuperà esclusivamente delle frazioni. - dichiara il candidato di FdI Luigi Biggio - E sarà importante rivedere i cosiddetti comitati di quartiere che dovranno essere propedeutici ed interagire con l’amministrazione. Per Nebida la priorità sono le bonifiche, creare i presupposti per uno sviluppo turistico ricettivo. Se non se ne occuperà Igea, dovrà farlo il sindaco, non si può più attendere. Per le frazioni minerarie occorre intervenire sulle infrastrutture ora mancanti ed esaltare le singole peculiarità, i beni minerari e quelli paesaggistici. Per San Benedetto si può programmare il turismo legato ai percorsi di trekking e favorire lo sviluppo del reparto agroalimentare. Nelle frazioni di Barega, Corongiu e zone limitrofe, c’è l’assoluta urgenza di metter mano alla viabilità».

Giuseppe Pes

«Le frazioni versano in stato di abbandono. - spiega il candidato della coalizione del Progetto civico Giuseppe Pes - Il Comune ha pubblicato un concorso per la qualificazione urbana di San Benedetto soltanto alcuni giorni fa. Per noi sarà importante istituire veri e propri comitati delle frazioni per avere un filo diretto e quotidiano. Sarà fondamentale recuperare da Igea l’intero compendio minerario. Le stesse frazioni saranno i luoghi in cui verranno organizzate manifestazioni culturali ed enograstronomiche che fungano da richiamo e per la valorizzazione dei nostri prodotti artigianali. Verrà realizzato un vero e proprio “Festival delle Frazioni” che consentirà di allungare la stagione turistica e promuovere attraverso i nostri bellissimi borghi l’intero territorio».