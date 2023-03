«Le nostre giornate di lunga attesa a 100 metri d’altezza» 

«Difficile dire a che ora ci svegliamo, in realtà quassù non si dorme mai, al limite si resta in dormi-veglia in ascolto di questi rumori continui».

In cima

Al terzo giorno di occupazione, asserragliati nella ciminiera del Kss, i quattro operai della Portovesme srl non mollano. Hanno deciso di restare lì, in quel gigantesco cilindro di metallo, almeno fino all’esito del vertice convocato per oggi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. «Di notte c’è molto freddo, questa appena trascorsa in particolare - racconta un lavoratore - cerchiamo di passare la maggior parte del tempo all’interno della tendina che abbiamo montato all’interno della ciminiera e ovviamente abbiamo delle coperte. Per riposare la notte ci spostiamo a 60 metri di altezza, è il piano in condizioni migliori, dove ci sono le centraline di monitoraggio che devono registrare la qualità dell’aria. Per tutta la giornata, notte inclusa, ci sono rumori continui della pompe ma anche del vento che si infiltra e circola per tutta la struttura. Il freddo è il compagno più fastidioso». Per mangiare vanno avanti con i cibi preconfezionati che hanno portato con loro al momento dell’occupazione. «Merendine, panini e altri alimenti non deteriorabili - racconta un altro lavoratore - siamo ben equipaggiati, possiamo resistere a lungo». Nonostante le lunghe, interminabili ore da trascorrere a 100 metri di altezza, durante il giorno non hanno il tempo di annoiarsi. Da quando si sono barricati sulla ciminiera più alta dello stabilimento si sono accese le luci mediatiche e la loro emergenza è diventata all’improvviso un tema nazionale. «Buona parte del tempo lo passiamo proprio a rispondere a giornali e tv, rilasciare interviste e collegamenti - dicono - e siamo contenti di poter spiegare a tutti, con una platea molto ampia, qual è il nostro problema, che così tante persone rischiano il posto di lavoro in un territorio già provato dalla crisi e, sempre per telefono, manteniamo i contatti con le strutture sindacali, la Rsu e le segreterie, con loro c’è un filo diretto»

I tempi

Dopo una giornata lunga e fitta di interviste e appuntamenti, tutti rigorosamente telefonici, intorno alle 22 il flusso di comunicazioni cala: il disagio, il freddo, la lontananza dalle famiglie diventa più forte. «I nostri famigliari sono molto preoccupati -raccontano - abbiamo detto alle nostre famiglie che avremmo organizzato un’iniziativa ma senza specificare di cosa si trattava. Dopo aver saputo della ciminiera la preoccupazione è cresciuta, si capisce che le condizioni a questa altezza non sono semplici». Con loro, con questi operai del Sulcis costretti ancora una volta ad una protesta estrema ad alta quota, c’è tutto un territorio. «Tutte le manifestazioni di solidarietà e incoraggiamento che stiamo ricevendo sono molto importanti - dicono - ci fanno capire che la nostra battaglia è condivisa. L’altra sera, ad esempio, una signora che non ha voluto lasciare il nome, ha portato in portineria delle fettine impanate da consegnare ai ragazzi della ciminiera. Ha solo detto che era vedova di un minatore Carbosulcis, che suo marito aveva fatto tante battaglie per il lavoro e si sentiva di darci questo aiuto. Ci hanno girato il messaggio, ovviamente non hanno potuto consegnarci il cibo ma è stato proprio un bel gesto».