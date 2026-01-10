«Le nostre corse equestri, riti da tutelare» 

A poche settimane dalle manifestazioni fra le più identitarie della Sardegna, dalla Sartiglia di Oristano a Sa Carrela ’e nanti di Santulussurgiu, fino alle corse di Carnevale che si svolgono in tanti centri della provincia come Scano Montiferro, Sedilo, Paulilatino, Norbello, cresce l’allarme dei territori alla luce delle norme previste dal decreto Abodi.

L’appello

Senza una cornice normativa autonoma, l’organizzazione di simili eventi potrebbe diventare complessa o addirittura impossibile. Il sindaco di Sedilo Salvatore Pes ha inviato una lettera formale alla seconda commissione del Consiglio regionale e alla presidente della Regione Alessandra Todde chiedendo che la proposta di legge sulla salvaguardia delle tradizioni sarde venga discussa immediatamente. «È un tema che non può più essere rinviato. Le nostre manifestazioni non sono spettacoli sportivi, ma riti comunitari che resistono da secoli – sostiene Pes - Senza una legge regionale chiara rischiamo che norme nazionali, pensate per tutt’altro, le rendano impossibili». Il riferimento è al decreto del ministro dello Sport Andrea Abodi, che introduce obblighi stringenti per le manifestazioni con cavalli: caschetti, giubbotti protettivi, transenne, caratteristiche tecniche delle piste e controlli affidati a organismi specializzati. Misure che, secondo Pes, snaturerebbero completamente il senso delle feste tradizionali. «Applicare l’articolo 68 del Tulps a processioni e riti religiosi è inaccettabile. Le nostre tradizioni non possono essere trattate come gare o concerti», ribadisce.

Proposta di legge

La proposta di legge, depositata da oltre otto mesi dai Riformatori Sardi, punta a colmare un vuoto normativo e a distinguere in modo netto le manifestazioni religiose e popolari dagli eventi sportivi. «Serve una legge che riconosca il valore storico, religioso e culturale delle nostre feste – insiste Pes- un patrimonio immateriale che appartiene a tutta la Sardegna. Il Consiglio regionale può salvarle in autonomia. È una responsabilità verso i territori e la nostra identità». Il primo cittadino auspica che la proposta venga calendarizzata e discussa rapidamente, possibilmente con un voto unanime. «Non è una battaglia politica, ma culturale – sottolinea Pes- perché difendere le nostre tradizioni significa difendere la Sardegna». Ora la palla passa al Consiglio regionale. Si tratta di una scelta che potrebbe segnare il futuro delle manifestazioni più autentiche della cultura sarda.