«Le nostre case stanno crollando» 

Ancora crolli, infiltrazioni nei 24 appartamenti di via Pascoli 16 di proprietà di Area. I lavori di ristrutturazione sono appena partiti ma rimangono situazioni urgenti di degrado che potrebbero portare al crollo di una parte dei solai e anche ieri sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri per mettere in sicurezza alcune parti dell’edificio dopo l’ennesimo distaccamento di calcinacci. Sandra Cruccu, residente in uno degli appartamenti da 40 anni, segnala un problema non più rimandabile nel proprio alloggio: «Ho un grossa perdita d'acqua in casa che mi sta danneggiando non solo il bagno, ma anche la camera da letto e la cantina. Mi trovo in questa situazione da un mese: ho provato a chiamare Area centinaia di volte senza nessuna risposta. Ho mandato 3 fax ,4 mail, un telegramma, ma non ho avuto nessuna risposta se non un sopralluogo dei tecnici nei giorni scorsi. In più il contatore dell'acqua poi gira di continuo per la perdita e mi crea anche danno economico».

La protesta

La situazione peggiora di giorno in giorno e il soffitto sottostante è ormai pieno d’acqua: «Ho chiamato anche un idraulico - aggiunge Sandra Cruccu - ma la risposta è stata che bisognerebbe smantellare tutto ed è un lavoro che io non mi posso permettere, altrimenti lo avrei fatto io. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco non so più a chi rivolgermi. Nel soffitto sono stati fatti dei buchi per far scendere l’acqua che devo chiudere quando esco di casa. L’ufficio tecnico del Comune ha visto la gravità della situazione e ha contattato Area: i vigili del fuoco hanno cercato di isolare il bagno per le perdite ma non ci sono riusciti. Ci sono i fili della corrente elettrica in mezzo all’acqua e ho dovuto togliere i paralumi dai comodini. Non si può andare avanti con questa situazione».

Nuovo crollo

Ieri è caduto un pezzo di cornicione dalle palazzine ed è stato necessario un ulteriore intervento dei vigili del fuoco, che hanno transennato alcune aree e hanno sollecitato ancora una volta l’intervento di Area per una situazione molto pericolosa per l’incolumità degli abitanti degli appartamenti. Il sindaco Stefano Altea è stato messo a corrente della situazione: «Nei giorni scorsi, insieme all'assessora Virgina Carrisi, siamo stati ricevuti dal direttore generale di Area per verificare lo stato degli immobili a San Gavino. Sono in atto le interlocuzioni tra Area e l'ufficio tecnico per le verifiche propedeutiche alle nuove assegnazioni. Nelle palazzine di via Pascoli sono previsti importanti lavori di manutenzione straordinaria». Ma ad oggi la situazione diventa sempre più critica perché ci sono diverse perdite d’acqua, gli impiantoi fognari in tilt e molti balconi sono pericolanti.

