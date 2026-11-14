È disabitato da poco tempo ma in futuro diventerà un Centro per anziani. Almeno, questa è la volontà scritta in un testamento che non si può violare.

La donazione

L'immobile con la facciata color rosso mattone, situato in via Umberto I, nel centro storico di San Vero Milis a pochi metri dalla chiesa di Santa Sofia, è solo uno dei beni donati al Comune dai fratelli Antonio, Peppina e Felice Pinna per poter realizzare il loro desiderio: un luogo per gli anziani.

«E sarà esaudito - ha dichiarato il sindaco, Giuseppe Vacca - Abbiamo già avviato le trattative che dobbiamo obbligatoriamente seguire per legge perché si tratta di un'importante donazione. Poi il Comune deciderà come utilizzare tutti gli altri beni».

L'iter

Domani sera, in Consiglio comunale, si terrà il primo passaggio previsto dall'iter burocratico, ovvero l'approvazione della delibera per l'accettazione dell'eredità dei fratelli Pinna. A quel punto, il notaio potrà procedere con l'inventario e successivamente stipulare un atto pubblico per il trasferimento dei beni al Comune.

La volontà

«Tutti a San Vero Milis sapevano già da diverso tempo della volontà di questi tre fratelli - spiega il sindaco - ora la questione però si sta concretizzando a seguito della morte dell'ultimo componente della famiglia Pinna. In realtà, non sappiamo ancora bene tutto ciò che il Comune erediterà, oltre alle due grandi abitazioni di via Umberto che, una volta unite, potranno ospitare un Centro per anziani, e a tutto ciò che si trova all'interno. Non sappiamo ad esempio nemmeno quanti soldi arriveranno nelle casse del Comune. Magari per la realizzazione del Centro anziani non sarà necessario chiedere altri fondi. Come non sappiamo esattamente quanti terreni erano di proprietà dei tre fratelli Pinna. Da domani partirà l'iter e poi sarà tutto più chiaro».