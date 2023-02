«Le nostre case cadono a pezzi» 

È sufficiente sollevare lo sguardo verso le palazzine popolari quando si passeggia in via Guido Rossa a Guspini per notare i pilastri sgretolati col ferro a vista: danno un’idea dello stato in cui versano gli immobili che ospitano quindici famiglie. All’interno non mancano le infiltrazioni piovane, nel vano ascensore, addirittura, le infiltrazioni provengono dal sistema fognario. «Paghiamo l’affitto ad Area, chiediamo che vengono effettuati al più presto i lavori per ristrutturare gli appartamenti. In queste case vivono tanti anziani e qualche disabile», denunciano gli inquilini.

Degrado e proteste

Nell’ultimo piano le infiltrazioni sono frequentissima. Al piano terra le perdite hanno danneggiato il pavimento di un bagno e gli inquilini hanno dovuto chiamare un operaio per farlo sistemare, mettendo le mani al proprio portafoglio. Le infiltrazioni perduravano da venti giorni, non si potevano attendere i tempi di Area. «Il palazzo è fatiscente e in chiaro stato di abbandono - dice il 70enne Gianni Luigi Cau - Se si ricordano di mandarci gli affitti, devono ricordarsi anche di adempiere ai loro doveri con la manutenzione, abbiamo paura che la struttura collassi». Il cortile si allaga di continuo, i citofoni non funzionano, le scale sono ridotte malissimo, i tubi delle inferriate ormai vecchi e arrugginiti. Nel sistema delle grondaie, l’acqua piovana fuoriesce dalla sede e finisce sempre sulle pareti.

Gli anziani

«Cerchiamo di far fronte ai problemi. Ci arrangiamo. Ma noi ormai stiamo diventando anziani e non possiamo seguire tutto come un tempo», dice la 69enne Bruna Ledda che ricorda anche le pessime condizioni degli infissi: hanno ormai 40 anni e sono segnati dal tempo e dalle intemperie. «È inutile pagare il riscaldamento se ci sono spifferi ovunque», afferma il 73enne Salvatore Lussu.