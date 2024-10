«Le nostre case? Auto e panchine» 

La voce si incrina, il sorriso è stanco. «Il mio letto? La mia auto. Dormo lì dal 2017, da quando la mia vita ha preso una direzione che forse nemmeno io mi aspettavo» .

Stefano ha 59 anni ed è un senzatetto, uno dei 25 censiti nel distretto Quartu-Parteolla, che non contempla però il sommerso, ossia quelli che restano per conto loro, che per vergogna non vanno nemmeno a mangiare alla mensa del viandante.

Disperazione

Stefano invece a cercare un pasto caldo nei locali gestiti dai vincenziani in via Montenegro, ci va spesso ed è qui, seduto su una panchina in cortile che racconta la sua storia. «La mia auto è parcheggiata a Terra Mala e da lì non si muove. È la mia casa. Ero carrozziere meccanico poi ho dovuto lasciare per problemi di salute e mi sono ritrovato senza niente. Sono subentrati anche problemi familiari e di lì a poco sono finito in mezzo alla strada. Non so nemmeno io come tiro avanti. Vengo a mangiare in mensa, faccio qualche lavoretto qua e là. Non avere una casa vuol dire non avere niente. Vuol dire farsi una doccia nei bagni pubblici. Ma la speranza, quella, non la perdo. Magari c’è un futuro migliore anche per me».

Giacomo è ancora più giovane, di anni ne ha 44. «Dormo in strada, per terra, con il sacco a pelo» racconta, «qualche volta anche in campagna, dipende dai giorni». Eppure prima non era così, «vivevo con i miei genitori, una casa l’avevo, ma mio padre è un accumulatore seriale e a un certo punto sono dovuto andare via. Meglio in strada che lì dentro». Quel giorno di due anni fa se lo ricorda bene. «Hanno fatto un blitz per sgomberare l’appartamento, c’erano due metri e mezzo di rifiuti, abiti, cose varie. Hanno buttato tutto ma ha ricominciato e di certo io non potevo stare in quella situazione. Sono invalido al 100 per cento, vorrei una stanzetta ma da solo, non mi trovo molto bene con la gente, ma nel frattempo comunque sto bene anche così». Paura di dormire sotto le stelle? «Non più, ormai mi sono abituato. Se pensi alla paura, non vivi più».

Il pasto caldo

Sono sempre di più i senzatetto che arrivano alla mensa del viandante per un pasto caldo. Tra questi c’è Simone 57 anni: «Capita a un certo punto che ti crolla tutto addosso: mia moglie mi ha lasciato e sono finito in strada. Poi però ho incontrato don Marco Lai che mi ha dato la possibilità di dormire alla Caritas. Non sono più riuscito a trovare un lavoro. Le mie notti, fino a quando è arrivato questo letto alla Caritas, erano le panchine, con il cielo come tetto. Un cielo che non sempre era clemente quando pioveva e non avevo riparo. Ma è in questi momenti che pensi: cosa faccio? O reagisco, oppure è finita e io ho deciso di reagire, di non farmi buttare giù. Magari chissà riuscirò a trovare un lavoro e forse un giorno riavrò anche una casa».

La spiaggia come casa

La casa di Marcello, 65 anni, è invece il Poetto. «Dormo sempre lì, per terra con le coperte, il cartone». Poi quando arriva l’inverno e le notti sono meno gentili, «vado a cercare un posto più riparato, sempre con le mie coperte e i miei cartoni». Marcello fino al 2003 faceva il badante, «poi la persona che assistevo è morta e non sono mai più riuscito a trovare un impiego stabile». I lavoretti saltuari non bastano per garantirgli una stabilità e così non ha più la possibilità di pagare un affitto. «Vengo alla mensa a mangiare e a farmi la doccia, per fortuna c’è questa possibilità», dice con gli occhi tristi: «Ho molta paura quando dormo fuori perché non sai mai chi potrebbe avvicinarsi. Ma trovare un alloggio è davvero una cosa difficile».

Vite ai margini, esistenze fantasma. Ma per loto una speranza arriva adesso dal Comune, pronto a riaprire la Casa della solidarietà di via Cilea come centro per i poveri e senza fissa dimora.

