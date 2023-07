«Le nostre campagne non sono discariche» 

In tempi “normali”, e cioè quando un servizio come l’apertura dell’ecocentro è garantita nei comuni, gli incivili purtroppo non mancano. Figurarsi quando un intero territorio formato da otto paesi di ecocentri non ne ha neanche uno aperto: campagne e strade vengono letteralmente prese d’assalto da chi si disfa di una busta o una lavatrice. E questo purtroppo sta accadendo un po’ in tutto il Guilcier. Tanto che la sindaca di Abbasanta lancia un appello: «Non utilizzate le campagne come un ecocentro».

La chiusura

Da settimane le quattro strutture presenti nel Guilcier (ad Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu e Paulilatino) e che servono tutti gli otto paesi dell’Unione dei comuni, sono chiusi. Il gestore infatti ha chiesto garanzie per poter lavorare in sicurezza all’indomani dell’incidente mortale accaduto in una struttura del Sassarese. Da qui il provvedimento di chiusura per inagibilità disposto dall’Unione del Guilcier che si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per i paesi del territorio (ad eccezione di Sedilo che gestisce il servizio in autonomia).

I problemi

«Stiamo lavorando senza sosta per riaprirli nel più breve tempo possibile – spiega il presidente dell’Unione del Guilcier, Serafino Oppo - Si tratta di un aspetto burocratico, ma la ditta aveva ragione a bloccare l’attività in assenza di certificazione di agibilità. Mi auguro che entro l’estate si riesca a ripartire».

L’appello

La sindaca di Abbasanta Patrizia Carta rinnova un appello non solo ai suoi concittadini ma a tutto il Guilcier «affinché si eviti di utilizzare sia le campagne che le strade come alternativa all’ecocentro ancora chiuso. L’Unione dei Comuni sta portando avanti le pratiche necessarie per ripristinare quanto prima il servizio», ha fatto sapere la sindaca. Bisogna portare pazienza insomma, anche perché «Al momento non siamo in grado di indicare una data certa per la riapertura degli ecocentri».

