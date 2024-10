«Le nostre aziende distrutte da un fiume di pietre e fango» 

Inviato

Villacidro-villasor. «È stato peggio di Cleopatra, ancora una volta devo ripartire da zero». Gianluca Floris attraversa i suoi terreni nelle campagne tra Villacidro e Villasor a bordo di un fuoristrada che si muove a stento su una enorme distesa di fango e pietre, tra tubi dell’irrigazione tranciati e recinzioni metalliche spazzate via dalla furia dell’acqua. Le strade all’interno del podere sono state cancellate, i ponti e gli attraversamenti distrutti. «Non ho idea dei danni – racconta – cercherò di fare un bilancio nei prossimi giorni». Nel 2013, quando sull’Isola si abbattè il ciclone Cleopatra l’allevatore aveva 21 anni: «Ricordo molto bene quei momenti, ma secondo me questa volta è stato peggio».

Tre ore di terrore

«Pioggia incessante e vento – racconta Gianluca Floris – tre ore e forse anche di più. Sembrava non finire mai. Dalla mia casa sulla collina vedevo un grande lago illuminato dal bagliore dei lampi. Sapendo di rischiare tantissimo sono comunque uscito per andare a controllare l’azienda e il bestiame. Ho intuito immediatamente che i danni erano gravissimi, ma non mi rendevo conto di quanto stava accadendo. Ho notato però la macchina di mio zio Roberto a poca distanza dall’ovile. Era ormai sommersa dall’acqua. Mi sono avvicinato e l’ho aiutato ad uscire dall’abitacolo. Era insieme a un’altra persone che è uscita dal vetro posteriore». Ieri mattina nella zona interessata dall’alluvione sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale per un sopralluogo. Ma per fare la conta dei danni ci vorranno dei giorni. «Non so ancora quante pecore ho perso – racconta – sono state trascinate dall’acqua. Alcune sono rimaste impigliate in quel che resta delle reti di recinzione». L’impianto di irrigazione è stato distrutto. I terreni, appena seminati, si sono trasformati in distese di fango e pietre, i canali di scolo sono scomparsi. «Per rimettere in sesto il terreno ci vogliono anni – precisa Floris – e i soldi li devo anticipare io. Dopo Cleopatra abbiamo atteso sei anni per gli indennizzi e tutti i lavori per rimettere in piedi l’azienda sono stati vanificati da questa alluvione».

Disastro a Villasor

Contano i danni anche a Villasor nell’azienda agricola di Francesco Peddio, dove si sono vissuti momenti di terrore. Alcuni familari dell’imprenditore sono stato portati in salvo con un gommone dagli uomini della protezione civile. L’ovile a poca distanza dalla Statale 196 è stato invaso dall’acqua di un torrente che sembrava un fiume in piena. L’impatto è stato davastante. Decine di rotoballe sono state trascinate dalla corrente a ridosso della strada, che poi è stata chiusa al traffico per diverse ore. «C’era un lago intorno alla casa – racconta Francesco Peddio – abbiamo cercato di affrontare l’emergenza con i nostri mezzi, ma c’erano grossi problemi anche per utilizzare i trattori. Fortunatamente siamo sani e salvi, ma ce la siamo vista davvero brutta. Non ho idea dei danni. Ci penseremo in seguito. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di salvare tutto il possibile». Anche in questa azienda sono andati distrutti numerosi attrezzi agricoli, gli impianti di irrigazione, il fienile e alcuni capannoni. «Siamo intervenuti durante tutta la notte», racconta Sofia Pistis, 19enne in forza alla compagnia barracellare di Villasor mentre guarda alcuni filmati registrati con i telefonini durante la tempesta. In un video si nota un allevatore che cerca di liberare l’ingresso del suo ovile.

I soccorsi

Marcello Melis aspetta che arrivino vigili del fuoco e protezione civile per entrare nella casa che si affaccia sulla Statale 196. «Il seminterrato è completamente allagato – racconta – ci sono state infiltrazioni nei muri e l’acqua ha invaso anche il primo piano. Si è trattato di un’ondata di maltempo davvero eccezionale. Ora ci sarà da ripulire e sistemare tutto quanto».

Agricoltori in ginocchio

Guardano in silenzio lo scorrere dell’acqua del Riu Nou a bordo strada. Osservano i campi di carciofi completamente allagati e aspettano che la situazione torni alla normalità. Ma per l’economia di Villasor il colpo è stato durissimo. «La produzione ormai è persa, tutte le aziende risentiranno di questa alluvione», commenta Andrea Serra. Ieri mattina il sindaco Massimo Pinna ha incontrato gli agricoltori. «Ringrazio le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, tutti i volontari – ha commentato – con il vicesindaco Giuliano Pistis e l’assessore Fausto Tuveri abbiamo fatto un sopralluogo nelle aziende agricole. Nei prossimi giorni cercheremo di capire qual è l’entità dei danni. Che sono sicuramente gravissimi».

