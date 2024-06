«Le nomine Ue non rispettano il voto» 

«Rispetto». Del voto dei cittadini. Di uno dei paesi fondatori dell'Europa unita. Il terzo per economia e popolazione. E quello con il governo «più stabile». Giorgia Meloni non nasconde in Parlamento la sua irritazione per l’intesa sui nuovi vertici europei trovata a tre, tra popolari, socialisti e liberali, che certo non è «democrazia», visto che peraltro sono i conservatori il terzo gruppo della nuova Eurocamera. Contesta «il metodo e il merito» delle scelte, e si dice pronta a «tornare a sottolinearlo» anche alla riunione del Consiglio europeo chiamato a esprimersi sui cosiddetti top jobs. Se non una dichiarazione di guerra, poco ci manca.

Il dissenso

Difficile, se non ci saranno cambiamenti del quadro nelle prossime ore, che il dissenso italiano si possa trasformare in un sì al pacchetto di nomine, con la carta dell'astensione pronta sul tavolo che sarebbe clamorosa e senza precedenti per l'Italia. E che certo complicherebbe la strada a un bis di Ursula von der Leyen appeso, ripete più volte la premier, a una «maggioranza fragile» e che è tutta da dimostrare al momento del voto (segreto) dell'europarlamento.

Lo scenario preoccupa non poco Antonio Tajani, che da giorni spinge perché la sua famiglia europea, il Ppe, apra a Ecr. «È chiaro che Meloni deve puntare i piedi», dice il vicepremier e leader di Fi, ma ricorda «non è solo il capo di Ecr è anche il presidente del Consiglio di un governo dove c'è anche il Ppe dentro». Gli azzurri, insiste, voteranno «sì al pacchetto attuale, non credo che l'Italia possa votare no». Ma alla fine della giornata tutte le bocche sono cucite, Meloni lascia il Parlamento senza farsi incrociare dai cronisti e l'esito della partita resta incerto.

Il ruolo

L'Italia deve vedere riconosciuto un ruolo che «le spetta di diritto», mette in chiaro la premier. Nei 45 minuti del suo discorso Meloni, la voce affaticata, si scaglia contro le «logiche di caminetto» che hanno prevalso nonostante «dai cittadini sia arrivata una indicazione chiara per quel cambio di passo che si deve vedere nelle politiche, certo, ma che parte soprattutto dal rispetto di quel voto. E anche senza andare in giro con il cappello in mano l'Italia porterà a casa quello che le spetta. Indipendentemente dal fatto che io dirò sempre quello che penso», si dice sicura Meloni, che punta a fare «anche meglio» rispetto al posizionamento italiano dell’ultima legislatura.

