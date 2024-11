Le nomine di Trump all’esame di Camera e Senato 

Washington. La decisione di Donald Trump di creare un governo di fedelissimi, agguerriti e controcorrente metterà la nuova maggioranza repubblicana al Senato di fronte al primo test importante. I leader della Camera alta devono infatti decidere fino a che punto sono disposti a spingersi per sfidare il presidente eletto o confermare dei candidati che considerano impresentabili. Non era ancora passato il fermento per la nomina al Pentagono dell’anchor di Fox News Pete Hegseth - di cui peraltro si è scoperto nelle ultime ore il coinvolgimento in un’indagine su una presunta aggressione sessuale nel 2017 - che The Donald ha inanellato una serie di nomine shock, anche per una parte del suo stesso partito: il controverso Matt Gaetz a segretario alla Giustizia, il suo avvocato Todd Blanche come vice di Gaetz e il no-vax Robert Kennedy jr a capo della Sanità. Da fonti vicine al team di transizione, inoltre, è emerso che alcuni dei nominati sarebbero riusciti ad evitare i controlli di sicurezza, i cosiddetti “background check” dell’Fbi, ai quali devono sottoporsi tutti gli americani che intendono ricoprire cariche pubbliche e non solo.

Nel mirino dei senatori ci sono, in particolare, il nipote di Jfk e il nuovo attorney general, indagato dalla commissione etica della Camera per accuse di abusi sessuali (anche contro minori), uso di droghe, accettazione di doni impropri, favoritismi e ostruzione della giustizia dopo l’archiviazione di un’inchiesta penale. Lo speaker Mike Johnson ha già detto che chiederà di non pubblicare il rapporto - «sarebbe un pessimo precedente» - ma questa mossa potrebbe non andare giù alla Camera alta di Capitol Hill. Il senatore del Texas John Cornyn ha chiesto di «poter vedere tutto» su Gaetz, inclusi i risultati dell’indagine della commissione; mentre la senatrice dell’Alaska Lisa Murkowski ha avvertito che «nomine così controverse richiederanno più tempo per essere confermate». Trump può aggirare il processo del Senato e non si farà scrupoli a farlo.

Nel frattempo, subito dopo la nomina Rfk jr le azioni dei produttori di vaccini sono crollate. Oltre al fatto che le agenzie federali della Sanità - dalla Fda al Cdc - temono la fuga di cervelli e gli esperti gridano alla mancanza d’esperienza nel settore dell’avvocato ambientalista. Ma le sorprese di The Donald potrebbero non essere finite qui. Oltre alla nomina del portavoce del tycoon Steven Cheung a capo della comunicazione della Casa Bianca, manca ancora quella del capo dell’Fbi, una posizione per la quale si fanno i nomi di un altro fedelissimo, Kash Patel, oltre che di Mike Rogers, il senatore sconfitto alle ultime elezioni in Michigan ed ex agente speciale.

Infine, Lara Trump, moglie di Eric, uno dei figli del presidente, potrebbe diventare senatrice in Florida al posto di Marco Rubio, appena nominato segretario di Stato. È l’idea che si rafforza fra i ranghi repubblicani per mettere al sicuro un posto chiave con una fedelissima di Trump.

