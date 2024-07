Le new entry Tidu e De Roma: «Che orgoglio» 

Con il giuramento del sindaco Tomaso Locci e la nomina degli assessori, è iniziata ufficialmente venerdì il Locci ter. La nuova Giunta stavolta è formata da sei assessori - tre uomini e tre donne, nel pieno rispetto della parità di genere - invece di cinque com’era la precedente: il primo cittadino si è infatti liberato dell'Urbanistica, dandola all’ex presidente del Consiglio Piergiorgio Massidda.

Il nuovo presidente

A sorpresa l’assemblea ha nominato Ignazio Tidu, 59 anni monserratino con un background lavorativo di gestione amministrativa e finanziaria, come successore di Massidda. «Sono ancora emozionato, oltre che molto onorato di questo nuovo incarico», dice Tidu il giorno dopo la seduta di insediamento. «La promessa che posso fare sin da ora è che il mio operato sarà super partes, nell'interesse di tutto il Consiglio. Non mancherà e, anzi, continuerà, il mio consueto impegno anche fuori dal palazzo, andando in mezzo alla gente».

Poi un pensiero non può che essere rivolto al suo predecessore: «Rinnovo il mio ringraziamento all'ex presidente Piergiorgio Massidda e gli auguro un buon lavoro per il suo nuovo incarico da assessore».

New entry

Tidu è una delle novità del Locci ter, l’altra è infatti rappresentata da Saverio De Roma, nominato assessore dopo il record di preferenze alle elezioni di giugno: con 400 voti è risultato essere infatti il consigliere più eletto in assoluto. De Roma si occuperà di ambiente, verde pubblico, arredo urbano, igiene urbana, sicurezza, servizi cimiteriali e benessere animale. Delega, quest'ultima, che era presente anche nella commissione che ha presieduto quando è stato consigliere. Campano di Avellino, 41 anni, di professione carabiniere, vive a Monserrato da 16 anni, in Sardegna dal 2006. Subentra a Paola Piroddi.

Il più votato

«Sento la responsabilità dell'incarico conferitomi, ma allo stesso tempo sono fortemente determinato», dice De Roma. «Mi impegnerò al massimo per non deludere le attese e la fiducia del sindaco, al quale va il mio sincero ringraziamento per avermi dato questa opportunità unica di rappresentare una comunità che mi ha fatto sentire a casa appena sono arrivato. È ora di restituire l'affetto e la stima che Monserrato ha per me». Dice di avere le idee chiare su quello che intende fare come assessore, almeno per quanto riguarda i primi cento giorni: «Rispetterò il programma della coalizione. Cercherò, entrando in punta di piedi, di confrontarmi sin da subito col responsabile degli uffici dell'assessorato e di mettere mano in primo luogo alle priorità come l’ecocentro, decoro urbano e il miglioramento del verde e dell'igiene urbana, non tralasciando le azioni per favorire il benessere animale, attività che dovranno condurci a rendere la città sempre più green e pulita, ospitale e sicura da rendere orgogliosi i cittadini di farne parte. A breve inaugureremo la nuova fontana all'ingresso dei giardinetti di via Del Redentore».

Le surroghe

La settimana prossima verranno nominati i consiglieri che subentreranno al posto di quelli eletti e nominati in Giunta. Le surroghe avverranno nella seduta che si terrà a fine mese.

