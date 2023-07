Le Nazionali pronte alla sfide finali 

È fissata per oggi la partenza delle azzurre alla volta di Arlington, negli Stati Uniti, dove da giovedì l'Italia sarà impegnata nelle Finals di Volley Nations League. Al termine di tre giorni di lavoro al Centro di Preparazione Olimpica, Giulio Onesti, le ragazze del ct Davide Mazzanti sono pronte. Dopo aver chiuso al sesto posto la fase intercontinentale di Vnl con un bottino finale di 8 vittorie e 4 sconfitte di cui 7 vittorie maturate tra Hong Kong e Bangkok, per l'Italia è giunta l'ora del primo match ad eliminazione

diretta di questa lunga estate. Appuntamento fissato per giovedì alle 21 italiane contro la Turchia dell’allenatore italiano Santarelli, che ha chiuso la prima fase di Volleyball Nations League al terzo posto (9 vittorie e 3 sconfitte). Ad attendere in semifinale Italia o Turchia ci sarà la vincente dell'altro quarto Usa-Giappone. «Siamo molto contente e cariche per queste Finals», le parole dell'azzurra Sylvia Nwakalor. «Sicuramente giocheremo per arrivare il più in alto possibile e coronare il lavoro fatto fino ad ora. Con la Turchia sarà sicuramente una partita difficile, ma rispetto alla sfida di Antalya penso che entreremo in campo con un po’ più di consapevolezza rispetto a quello che siamo e possiamo fare».

La qualificazione maschile si chiude invece stasera. Gli uomini guidati dal ct Fefè De Giorgi hanno già la certezza della qualificazione e del quinto posto in classifica con nove vittorie e tre sconfitte (26 punti). Affronteranno la quarta forza del torneo, l’Argentina (che ha gli stessi punti e le stesse vittorie), nei quarti della Final 8 di Danzica, in Polonia, dal 19 al 23 luglio.

