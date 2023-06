Le navi vanno, il trenino verde no 

I posti sul traghetto Grimaldi da Civitavecchia ad Arbatax, in alta stagione, scarseggiano. I collegamenti del 5 e dell’8 agosto sono esauriti. Su luglio e agosto le prenotazioni per le strutture ricettive e le seconde case vanno a gonfie vele, dopo maggio e giugno condizionati dal tempo incerto. In più, da quest’anno, la riapertura dell’aeroporto, seppur limitata all’aviazione generale e a una ristretta categoria di velivoli, sostiene un segmento turistico nuovo per il territorio, ovvero ospiti d’élite che arrivano dal cielo e soggiornano per qualche giorno nei resort della zona. Per ora, a sentire gli operatori del settore, manca il turismo interno. Unico neo sul versante trasporti, dopo il viaggio inaugurale flop di domenica scorsa, è l’incertezza delle escursioni con il Trenino verde le cui prenotazioni, per il momento, sono sospese.

Presenze in chiaroscuro

«Dal nostro punto di vista - afferma Rocco Meloni, titolare del resort Baia di Cea e presidente del consorzio albergatori Sardegna costa est - osserviamo dati eccellenti. Lo scorso anno l’Ogliastra ha avuto numeri superiori rispetto alla media regionale. Nel 2022 avevano registrato 240 mila arrivi e quest’anno contiamo di confermarli e sarebbe un enorme successo. Gli italiani arriveranno a luglio e agosto». Ciro Iacono, comandante della motonave Borea del Consorzio marittimo Ogliastra, osserva dal mare il termometro turistico: «Negli anni successivi alla pandemia l’afflusso è stato sostenuto, in gran parte, dai turisti di prossimità. Ma quest’anno, almeno finora, i sardi sono mancati e a giugno, dopo un maggio nero a causa del maltempo, abbiamo registrato numeri inferiori rispetto al 2022». Interviene anche Francesco Bovi, della catena Bovi’s Hotels: «Il previsionale di luglio e agosto è in linea con lo scorso anno e questi mesi si chiuderanno in positivo. Resta il problema dei trasporti che penalizza tutta l’Isola, ponendola all’interno del mercato come una meta difficile da raggiungere e soprattutto costosa».

Il Trenino

Non si può prenotare nessun viaggio sulle linee ogliastrine. Domenica scorsa il motore della littorina, che ha trasportato otto passeggeri alla stazione di Lanusei, si è guastato e i tecnici dell’Arst lavorano per rimetterlo in sesto. «Il treno in avaria - spiega Carlo Poledrini, direttore centrale dell’Arst - dovrebbe essere riparato in questi giorni. A quel punto, previa disposizione tecnica di transitabilità della linea, sarà possibile l’accesso alla piattaforma di prenotazione».

