«Le navi in miniatura sono la mia vita» 

«Grazie al modellismo ho iniziato a non sentire più la disabilità addosso». Sorride Gianfranco Cossu, il 66enne di Assemini che ha affrontato le insidie della vita anche grazie alla sua passione per il modellismo navale. Il tempo, dentro il suo laboratorio di via Municipio, scorre piano, scandito da lenti e precisi gesti di maestria artigianale: «I miei figli - chiama così le sue creazioni - me li tengo stretti all’interno di teche da me stesso realizzate». Una passione nata appena dodicenne che continua a coltivare a distanza di 54 anni.

La storia

Cossu pratica un modellismo definito “statico”. Eppure lui, di statico, non ha proprio niente. Con energia da vendere e spiccato senso dell’umorismo, non sopporta la compassione: «Non mi sento un disabile, è un’etichetta che mi attribuiscono gli altri». Proprio per questo nella mostra che in questi giorni ha allestito, insieme ad altri modellisti, nei locali dell’ex Municipio in piazza San Pietro, non aveva nemmeno fatto caso al fatto che le teche fossero ad altezza carrozzina. Tuttavia, se ragiona così è anche grazie al modellismo: «Da piccolo ho avuto la poliomielite e ho sempre viaggiato a due ruote. Ho creato un piccolo laboratorio per lavorare il legno, con il quale realizzo anche opere di traforo artistico che amo regalare. Il mio primo modello nautico l’ho terminato a 13 anni. Lo custodisco con gelosia, è tutt’altro che perfetto ma lo guardo con commozione. Il modellismo mi ha aiutato a superare le difficoltà della vita».

Il laboratorio

Metaforicamente dentro le sue navi e concretamente nel suo laboratorio entra solo lui: «È un posto tutto mio». In una stanza che profuma di legno Cossu ha iniziato e non si è più fermato: «Ho visto crescere le mie creazioni come fossero dei figli». Il modellismo e la passione per il mare gli hanno dato l’energia vitale: «Ho sempre fatto sport come nuoto e canoa». Gare sportive sì, ma di modellismo no: «Sono orgoglioso delle mie creazioni. Nascono da uno studio intenso e approfondito e da un lavoro che richiede attenzione e pazienza. Lo faccio per me stesso, mi fa stare bene e mi rilassa».

Un micromondo

Fregate, vascelli, galeoni. Il modellismo navale statico non può essere definito un semplice hobby, ma piuttosto è una vera e propria forma d’arte. Con minuzia e pazienza vengono riprodotte in scala imbarcazioni antiche o moderne. Per portarle a termine ci possono volere anni, per questo il loro valore è quantificabile.

In commercio si trovano dettagliate scatole di montaggio per realizzare realistici modelli dei velieri più noti, ma Cossu non si accontenta: «Creo i miei modelli da zero, basandomi sulle illustrazioni tecniche e i piani di costruzione».

E adopera quasi esclusivamente materiale legno: pero, bosso, mogano, tiglio, noce, ciliegio, palissandro. Con lui, nella mostra allestita ad Assemini e che rimarrà aperta fino a domani, altri modellisti hanno esposto le loro creazioni. Tutte diverse ma con un legame comune: l’amore per i dettagli.

