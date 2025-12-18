VaiOnline
Alghero.
19 dicembre 2025 alle 00:34

Le nasse di luce di Marras per le vie del centro 

Alghero si prepara a un fine settimana prenatalizio carico di luci, musica e spettacoli grazie a FestivAlguer, che entra nel vivo trasformando il centro storico in un grande palcoscenico urbano. L’edizione 2025, dedicata al tema “Stelle e strade” e organizzata da ExPopTeatro, propone iniziative capaci di intrecciare arte, comunità e partecipazione.

Domani alle 17 arriveranno The Tamarros, la marching band comico-musicale che riporterà in strada l’energia irresistibile della disco anni ’70.

Tredici musicisti in costumi sgargianti animeranno le vie con rullanti, ottoni e coreografie ironiche. I negozi nelle vie dello shopping illuminate a festa resteranno aperti anche la domenica, mentre turisti e residenti potranno ammirare le ultime installazioni urbane curate dallo stilista Antonio Marras e da sua moglie Patrizia, in collaborazione con il flower designer Tonino Serra. “Nasse in luce” il titolo del progetto a cui hanno preso parte gli studenti del Liceo Artistico di Alghero.

Nasse recuperate in mare brillano ora sopra Piazza Municipio, fondendo tradizione, creatività e memoria marinara della città catalana.

