Le musiche di Iosonouncane  «Ecco come ho dato un suono alla storia di Enrico Berlinguer» 

Una grande colonna sonora, per un grande film. Portano la firma del cantautore, compositore e produttore di Buggerru Jacopo Incani, in arte Iosonouncane, le musiche di “Berlinguer - La grande ambizione”, il film di Andrea Segre su Enrico Berlinguer, interpretato da un meraviglioso Elio Germano, già in sala.

E via Numero Uno e Tanca Records è uscita in digitale e in vinile anche la colonna sonora: 19 tracce, tra cui il tema principale, “I funerali di Enrico”, che ha anticipato il progetto e nel quale Iosonouncane ha voluto la voce della cantautrice di Tempio Pausania Daniela Pes. Un lavoro intenso, complesso e sfaccettato, come la figura a cui dà suono, in cui si sente forte anche il respiro della Sardegna, e che inaugura la collana “Il suono attraversato”, dedicata alla produzione di Iosonouncane per il cinema e il teatro.

«Vengo da una famiglia comunista e Berlinguer ha sempre incarnato anzitutto il valore della credibilità», ci ha raccontato. «Della sua persona mi affascinano le grandi contraddizioni. L’essere allo stesso tempo introverso e capace di tenere in pugno una folla di centinaia di migliaia di persone, per esempio».

Com’è nato il progetto?

«È stato Andrea Segre a contattarmi e a propormi di scrivere le musiche per il film. Durante la scrittura della sceneggiatura, che aveva appena terminato, aveva ascoltato tantissimo il mio disco “Ira”. È stato naturale per lui pensare al mio suono sulle immagini».

E lei, come ha lavorato per dare un suono alla storia di Berlinguer?

«Sono partito dalla scrittura di un tema che, come chiestomi da Andrea, facesse da ponte fra certi passaggi di “Ira” e la coralità di certi compositori russi, in particolare Rachmaninov, che Berlinguer amava e ascoltava spesso. Un tema che si prestasse a essere declinato in vari modi: con e senza accompagnamento, su un bordone di un solo accordo o su una armonia articolata, eseguito con uno strumento a fiato o con un coro o con una voce femminile».

Nel caso specifico quella di Daniela Pes, un’artista straordinaria, con cui collabora intensamente.

«È stato naturale immaginare subito la voce di Daniela, perché ho lavorato intensamente e per anni al suo disco “Spira”, perché è una cantante straordinaria e perché proprio in quei giorni faceva le prove per il suo tour nel mio studio. Una mattina le ho fatto sentire il tema e poco dopo lo abbiamo registrato. È stata davvero buona la prima».

Come diceva, Andrea Segre ha scritto il film ascoltando il suo album “Ira”. Una sorta di camera degli specchi creativa?

«Da un lato ne ho tenuto conto, in primis, come detto, nella scrittura del tema. Ma ho cercato parallelamente di discostarmene il più possibile, utilizzando per esempio strumenti e suoni che in “Ira” non ci sono, come la diamonica e la bena cun corru ’e boe anzitutto. Perché non c'è cosa più noiosa che provare a imitare se stessi».

A proposito di bena cun corru ’e boe, in che modo ha orientato le sue scelte, tematiche e timbriche, per rappresentare l’essere sardo di Enrico Berlinguer?

«Per quanto di estrazione nobile, Berlinguer è cresciuto in una Sardegna, in cui la componente pastorale era sicuramente fortissima. Una dimensione esistenziale, in cui è costitutiva la violenza della bestia sulla bestia e quella dell’uomo sulle bestie. Ho quindi utilizzato la bena cun corru ’e boe in quei passaggi del film, in cui le forze avverse al progetto politico di Berlinguer si manifestano con l’esercizio di un potere cieco, tutt’altro che sottile, immaginando potessero evocare in lui, su un piano emotivo o inconscio, ricordi analoghi della sua vita di bambino».

Ultimamente ha lavorato molto a musiche per il cinema, tra cui quelle di “Lirica Ucraina”, il documentario della giornalista Francesca Mannocchi, uscito giovedì scorso. Che ricerca c’è dietro rispetto a quella per un disco?

«Si tratta di due lavori diversi, ma che comunicano costantemente, che si influenzano vicendevolmente soprattutto per quanto riguarda tutto l’aspetto laboratoriale che comportano: la ricerca su timbri e strumenti, il modo di registrarli, trattarli, inserirli in un suono complessivo».

