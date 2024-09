Le mura sempre più fragili di Castello 

Gli anni sicuramente pesano, ma anche le mancate manutenzioni qualche dose di responsabilità devono averla se ogni tanto un pezzo di storia antica cade giù. Quella presente - di storia - è fatta di transenne, disseminate attorno alle mura medievali di Cagliari, col perenne rischio crollo che interessa tutti i fronti e capita passi alla fase due.

È il caso di via Fiume, dove dopo il cedimento di mercoledì mattina da ieri la circolazione è stata interdetta per consentire agli operai di mettere in sicurezza la parete lesionata. Interventi tempestivi, ma restano tante altre criticità che si trascinano da troppo tempo.

La mappa

«Lavori urgenti di messa in sicurezza, consolidamento restauro del complesso delle fortificazioni del quartiere Castello», si legge nella relazione tecnica allegata al progetto da quasi 28 milioni di euro approvato con delibera di Giunta del 16 settembre dell’anno scorso, quando il sindaco era Paolo Truzzu. Nel documento, tra le altre cose, si trova anche una classificazione del livello di conservazione delle mura: 120 metri quadri presentano uno stato critico, 882 molto severo, 2mila e 200 sono allo stadio severo (che secondo la relazione richiederebbe una priorità di intervento urgente), e poco più di 5mila intermedio.

I crolli

Sotto la lente tutto il perimetro del rione, con i cedimenti sul versante Cammino nuovo risalenti al 2018, stesso anno in cui sono comparse le transenne presenti tutt’oggi. Le stesse che s’incontrano vicino a Porta Cristina, con la Cittadella dei musei che sul versante via Ubaldo Badas è una gigantesca rete metallica finalizzata a evitare nuovi cedimenti. Non va meglio nel costone sotto l’ascensore di piazzetta Mundula: i crolli sono visibili a occhio nudo e i detriti finiti giù testimoniano la necessità di interventi. Anche nella passeggiata del Terrapieno (lato via San Saturnino) al posto di muretti e ringhiere minacciate dalle infiltrazioni, 2017 sono apparse le transenne. Una di quelle soluzioni tampone, diventate perenni, in attesa dei fondi evidentemente mai trovati.

Piano d’azione

L’amministrazione sembra già al lavoro. «Stiamo programmando in queste settimane gli interventi di restauro delle mura di Castello. Tra gli altri, saranno oggetto di messa in sicurezza anche le mura antistanti i parcheggi di via Cammino Nuovo e le mura in prossimità della Torre dell’Elefante. Stiamo cercando una soluzione rapida anche per via Don Bosco», assicura Yuri Marcialis assessore alla Mobilità e all’Infrastrutturazione urbana.

«Per quanto riguarda via Fiume, siamo potuti intervenire prontamente con una procedura straordinaria d'urgenza, anche grazie alla comprensione della Soprintendenza. I lavori procedono, e oggi proseguirà la fase del consolidamento. Ci vorrà ancora qualche giorno per assicurare il cessato pericolo e poter riaprire la strada alla circolazione. Sempre nei prossimi giorni metteremo in sicurezza la parte delle mura di via dei Genovesi, eliminando le transenne presenti da più di quindici anni».

La stilettata

Poi l’affondo finale: «L’incuria degli ultimi cinque anni ha pesantemente aggravato lo stato di conservazione delle mura, abbandonandole a un progressivo deterioramento. Aggiungere transenne per “tamponare” i problemi non è stata una soluzione, né tanto meno una tutela adeguata. La giunta precedente invece che pensare a progetti faraonici e costosi, per i quali non aveva neanche trovato le risorse, sarebbe potuta essere più saggia e realistica e procedere con le indispensabili manutenzioni ordinarie».

