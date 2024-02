Le multinazionali devono fare i conti con la Barbagia 

Il no unanime al parco eolico Nuoro-Orgosolo-Oliena è arrivato ieri da un consiglio comunale congiunto aperto al pubblico. A sostegno i sindaci di Dorgali, Orani, Sarule, Oniferi, Mamoiada, Fonni, Urzulei, Olzai, Ottana. A fare gli onori di casa il primo cittadino Pasquale Mereu che ha riepilogato l'accaduto e ha precisato: «Oggi siamo qui per dire no alle imposizioni di queste aziende e multinazionali che vengono a casa nostra per decidere al posto delle comunità, e con molta arroganza». Gli fa eco il sindaco di Oliena Bastiano Congiu: «Oggi siamo noi, domani possono essere i nostri vicini. Dobbiamo essere uniti per difendere i nostri territori». Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu è categorico («dichiariamo guerra perché questa non è l'unica maniera di gestire la transizione energetica») ma i consiglieri del Pd Natascia Demurtas e Carlo Prevosto polemizzano: «Quella di Soddu è una mossa legata alla campagna elettorale». Tutti sono sul piede di guerra. Lo sottolineano i consiglieri comunali dei tre paesi, il Distretto rurale, la Comunità montana, i sindaci e le cantine orgolesi: «Abbiamo 175 giorni di tempo, il conto alla rovescia è iniziato. I progetti presentati sono carenti, attaccabili». E ancora: «Non siamo contro l'energia rinnovabile, ma contro queste modalità di colonialismo spalleggiato da chi è sopra di noi. Dovremmo essere noi a produrre e vendere fuori, senza essere sfruttati». Assenti i parlamentari sardi, mentre la candidata alla presidenza della Regione, Lucia Chessa afferma: «La Sardegna è ricca di materie prime, come il sole e il vento, non dobbiamo far sì che diventino una maledizione per il nostro territorio. Diventiamo autoproduttori».

