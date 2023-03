Le multe finanziano i progetti scolastici 

Automobilisti per una mattina, ma non solo: anche ciclisti, pedoni e vigili urbani, all’interno di un piccolo circuito creato nel campo di basket accanto alla scuola. Fra strisce pedonali, incroci e mini piste ciclabili. È partita ieri la prima prova pratica di educazione stradale dedicata agli studenti delle elementari di via dei Nasturzi, a Flumini, voluta dal Comune e finanziata con i proventi delle sanzioni scattate a carico degli automobilisti indisciplinati.

Teoria e pratica

Il primo step di teoria è partito nei mesi scorsi in classe, con le lezioni su cartelli e regole base da rispettare in strada. Le stesse al centro del corso pratico organizzato ieri nella scuola del litorale quartese. Con circa trenta alunni, delle classi quinte, che hanno partecipato con entusiasmo al progetto “Carrelalonga”, proposto dalla ditta Andrea Angioi. Ognuno nel suo ruolo: dall’automobilista - a bordo di mini macchine elettriche a misura di bambino - al ciclista, dal pedone al vigile - personaggi poi invertiti nel corso della mattinata - hanno provato in prima persona le insidie e i pericoli che si vivono quotidianamente in strada, con tanto di attestato finale per ciascuno. E per le prossime settimane è già in programma la fase due della pratica, con l’aggiunta dei cartelli stradali lungo i percorsi del mini circuito.

Le attività

Prove generali per un futuro, neanche troppo lontano, quando saranno loro gli utenti della strada. Fra i presenti l’assessora alla Mobilità e ai Trasporti Barbara Manca. «Il progetto farà da apripista ad altri programmi simili che stiamo studiando per quest’anno e che sono già previsti in bilancio, finanziati con i fondi che abbiamo destinato ad attività di sensibilizzazione ed educazione stradale», il commento. «Abbiamo deciso di partire da Flumini, dalla scuola più periferica del nostro territorio, e ci sembra che sia i bambini che gli insegnanti abbiano gradito questa tipologia di intervento. Proseguiremo su questa strada, perché i bambini sono gli automobilisti del futuro, ma sono anche i pedoni e i ciclisti di oggi». Sulla stessa linea Tiziana Cogoni, titolare della delega ai Territori extraurbani: «Portiamo questi progetti nella scuola per avere risultati futuri, ma anche riscontri nell’immediato sul fronte della mobilità, anche ciclopedonale. La scuola è il fulcro della comunità, in questo caso anche fisicamente, perché è proprio qui che l’amministrazione intende creare il centro di Flumini, dove è ubicata anche la chiesa e dove saranno prossimamente appaltati i lavori per il rifacimento della piazza», conclude l’esponente della Giunta Milia.