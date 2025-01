Le multe diventano digitali 

Via i verbali dal cruscotto delle auto. Il cartaceo sulle multe viene ora sostituito dall’uso di tablet e stampanti che consentono di scaricare i dati, in tempo reale nel sistema informatico del servizio. Eliminando così il lavoro di inserimento manuale dei dati che comportava l’assorbimento di ore di lavoro, dedicate adesso ad altre incombenze. La Polizia locale di Sinnai, che da 13 mesi ha un nuovo comandante, il capitano Giuseppe Fiori, si adegua ai tempi. Attualmente l’organico è composto da soli dieci operatori ( l’organico ne prevede 22, più cinque stagionali), compreso il comandante ed il suo vice.

I verbali

«Nell’ultimo anno – dice il capitano Giuseppe Fiori - abbiamo rilevato e contestato 1095 violazioni. Sanzioni in aumento rispetto al passato. Quelle più numerose sono relative al divieto di sosta, con oltre 900 sanzioni di cui 24 per mancato rispetto degli stalli riservati alle persone con disabilità. Numerose sono state, inoltre, le sanzioni comminate alle aziende impegnate nella messa in opera di sottoservizi e che hanno omesso di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata, al termine dei lavori». Il comandante Fiori rileva pure che «il territorio di Sinnai, particolarmente vasto, è caratterizzato dalla presenza delle frazioni montane e marine e richiede un grande impegno: ricordo che la Polizia locale è l’unico servizio comunale che garantisce due turni. Di recente, sono stati assunti due nuovi agenti. Non c’è stato alcun incremento dell’organico per via di un pensionamento e delle dimissioni di due agenti».

In campo

«In merito al primo anno di comando, afferma il Capitano Fiori, posso comunque dirmi sufficientemente soddisfatto del lavoro svolto. Siamo stati chiamati ad intervenire nelle più disparate materie, anche per l’attività di polizia ambientale, anche in conseguenza dell’introduzione del sistema di raccolta “puntuale” attuata con i mastelli tracciati col sistema di “Tagrif”. Ricordo pure l’attività di polizia commerciale, svolta in particolare attorno all’attività di vendita nelle aree pubbliche. Notevole il servizio di prevenzione per combattere il randagismo e per la tutela benessere animale. E, ancora, l’attività di verifica degli abusi diffusi nel territorio, per il controllo del centro urbano e delle frazioni marine e per il presidio delle scuole».

