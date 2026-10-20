Le minacce dei banditi: «Pensa alla tua famiglia» 

«Pensa alla tua famiglia», urla l’uomo incappucciato rispondendo al fuoco. Una minaccia ripetuta due volte, nel frastuono degli spari e della sirena d’allarme dell’armeria di Sardara presa d’assalto dai malviventi dalla quale sono stati portati via (numero non definitivo) 29 fucili (a pompa, semiautomatici e doppiette) e una pistola. «Pensa alla tua famiglia», grida all’indirizzo del padrone di casa che, armato di fucile, affaccia la canna fuori dal davanzale e la fa cantare, mentre di sotto due dei quattro banditi caricano la refurtiva sul pick-up. Una voce nitida, ora all’esame degli esperti fonici del Raggruppamento investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Il bandito, l’unico dei quattro del commando di cui si sente la voce, è stato attento a non parlare in sardo; ha parlato usando l’italiano, ma a un orecchio esperto non può sfuggire l’inflessione, che cambia parecchio da zona a zona.

In mezzo all’inferno

I minuti del blitz nell’armeria Steri, intorno alle due e mezzo della notte tra sabato e domenica, sono immortalati in un video in mano agli inquirenti. Sono i momenti successivi allo sfondamento della saracinesca e all’irruzione. Si vede un uomo che esce dal negozio per salire sul Toyota e avvicinarlo in retromarcia all’ingresso del negozio; lo stesso, pochi secondi dopo carica assieme a un complice la refurtiva sul cassone, diverse casse sistemate ben bene sotto alcuni teli. Lavorano con perizia, incredibilmente calmi mentre gli altri due uomini della banda sparano all’indirizzo della finestra del primo piano, quella esattamente sopra l’armeria, dalla quale si era affacciata la canna del fucile del padre 79enne della titolare.

I dettagli utili

Un video tra i tanti che i militari hanno estrapolato dai filmati di diverse telecamere, e che adesso possono portare elementi importanti per le indagini. A due giorni dall’assalto all’armeria di via Ariosto gli investigatori tengono le bocche cucite, ma sembrano essere diversi i dettagli del blitz che aprono all’ipotesi di una banda proveniente dal Nuorese. Non tanto il fatto che i veicoli usati, un fuoristrada Toyota grigio e una Giulietta bianca, siano stati rubati a Olzai; bensì un paio di elementi sui quali c’è il massimo riserbo. Qualcosa che potrebbe essere sfuggito ai banditi durante l’irruzione nel negozio o addirittura dimenticato in una delle auto abbandonate durante la fuga.

La mappa della fuga

Le auto coi fari spenti sono state ritrovate dai barracelli di Sardara parcheggiate in uno spiazzo vicino al bivio della Carlo Felice per Villanovaforru. Un tratto che consente di imboccare diverse direzioni: una volta nei pressi del cavalcavia si può accedere alla 131, direzione Cagliari o Sassari, oppure proseguire per la Marmilla attraverso strade secondarie che portano al capo di sopra o a quello di sotto con la certezza di passare meno osservati che sulla superstrada. Intanto, un primo inventario delle armi rubate è stato fatto. I banditi hanno dunque portato via una pistola e ventinove fucili, molti a canna corta e con poco rinculo, di quelli che stanno cominciando a comparire negli assalti ai portavalori accanto alle armi da guerra.

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