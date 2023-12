Le mille luminarie della casa di via Cavour 

Nessun aereo da prendere per vedere le decorazioni in perfetto stile natalizio che ricordano l’esterno delle abitazioni nel film “Mamma ho perso l’areo”.

Già, perché la famiglia Merlo-Porru, anche quest’anno ha rinnovato l’appuntamento con la magia del Natale. La loro è, infatti, la casa più addobbata di tutta Quartucciu. Nulla da invidiare dunque alle decorazioni delle case americane: al numero 38 di via Cavour, nel quartiere Le Serre, grandi e piccoli possono immergersi nell’atmosfera natalizia e volare con la fantasia in Lapponia – ci sono anche le indicazioni per il Polo Nord -. Tutto è stato realizzato a mano con materiale di riciclo. Le renne sul tetto aspettano il 24 dicembre, mentre all’interno Babbo Natale osserva con molta attenzione gli Elfi che preparano i doni da lasciare sotto l’albero. Mentre la cassetta della posta dove lasciare la letterina è all’ingresso del vialetto dove il gioco di luci e colori diventa protagonista.

RIPRODUZIONE RISERVATA