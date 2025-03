«Le mie “tzias” in ceramica, donne antiche senza tempo» 

Meglio conosciuto come “Sa bidda de is pingiadas”, il paese delle pentole, a Pabillonis, la tradizione della ceramica non è solo memoria: lo dimostra il monumento in una piazza del paese, simbolo radicato nella comunità. Ma questo simbolo è dimostrato anche dagli artigiani locali, che hanno scelto di rinnovare questo patrimonio reinterpretando in chiave artistica. Tra questi, Ugo Serpi, 67 anni, si distingue per aver dedicato una vita intera alla ceramica. Con le tzias , le signore, conosciute anche oltre-Tirreno, rende omaggio alle donne del suo passato.

«Le tzias sono quelle donne che da piccolo ascoltavo parlare nel vicinato od osservavo mentre cucinavano, lavavano i panni o si dedicavano alle faccende domestiche quotidiane», spiega Serpi nel suo laboratorio allestito in una casa campidanese. Ha scelto di rendere omaggio a questa figura fondamentale non solo per gli equilibri domestici, ma anche per quelli dell’intera comunità: donne che spesso erano veri e propri archivi viventi, custodi di notizie e saperi non scritti.

I loro volti sono inespressi e fanno immaginare scene del passato. Ma sono i dettagli a catturare l’attenzione: scialli, costumi sardi, fazzoletti e veli, gonne gonfie. «Le realizzo con due passaggi in forno. Grazie a uno studio approfondito sul tradizionale abito sardo, ogni tzia che creo è un’opera unica, mai identica a un’altra, e per me ha un nome proprio, come se fosse una persona reale».

Nel corso degli anni, Serpi ha partecipato a numerose mostre, dove le sue figure femminili ispirate al passato richiamano fedelmente gli abiti tradizionali dell’epoca. «Alcune opere riprendono i colori e le forme dei costumi tipici dei diversi paesi, come nel caso delle tzias vestite di nero realizzate per una mostra a Sedilo, che rappresentavano la donna sedilese di un tempo», spiega Serpi.

La particolarità delle sue creazioni ha attirato l’attenzione anche della delegazione di Cagliari, incaricata qualche anno fa di offrire un’opera sarda in occasione della festa di San Francesco ad Assisi. «Sapere che la mia “Donna di Orgosolo” è stata donata a San Francesco è stato un grande onore». (g. g. s.)

